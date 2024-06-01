Теперь можно ликвидировать всю российскую группировку: какие задачи выполняли уничтоженные российские РЛС
ВСУ уничтожают РЛС россиян, в частности в Армянске и в Луганской области. Таким образом Украина показывает свои возможности и свидетельствует о вероятной подготовке к будущим операциям.
Такое мнение 24 Каналу высказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что российские РЛС наблюдали за воздушным пространством нашей страны. Их уничтожение может означать также дальнейшие радикальные действия партнеров Украины в случае применения Россией ядерного оружия.
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Задачи РЛС России
Криволап рассказал, что подобные установки россияне использовали для наблюдения за воздушным пространством Украины. Соответственно, задачи, выполняемые украинскими беспилотниками и ATACMS, – это уничтожение всех систем, которые позволяют наносить ночные удары.
Украина показывает россиянам свои возможности и открывает коридор для будущих операций, не только наших, но и украинских партнеров,
– подчеркнул авиационный эксперт.
Для чего Украина уничтожает РЛС России
По словам Криволапа, в Армавире и Орске были уничтожены три станции, которые входили в единую систему "Купол" – российская система раннего предупреждения о ракетных ударах.
США ранее предупреждали Россию, что в случае применения ядерного оружия, они уничтожат все российские войска на оккупированных украинских территориях.
Авиационный эксперт предположил, что когда были поражены эти три станции, это могло быть расчистка коридора для Tomahawk (американские крылатые ракеты), которые могли бы быть запущены из Средиземного моря или Индийского океана.
Я не слышал, чтобы были другие логические высказывания относительно того, зачем было уничтожать эти станции раннего предупреждения,
– отметил Криволап.
Уничтожение российских РЛС: коротко
- В ночь с 29 на 30 мая дроны СБУ уничтожили РЛС "Небо-СВУ" стоимостью около 100 миллионов долларов. Радиолокационная станция была установлена вблизи Армянска, мощность комплекса обеспечивала защиту объектов в Крыму и контролировала участок фронта в 380 километров.
- Дрон украинской разведки атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж-М" в городе Орск Оренбургской области России. Это новый рекорд украинского беспилотника, ведь раньше наши дроны не атаковали цель на расстоянии более 1800 километров.
- Вечером 27 мая в оккупированном Луганске поразили РЛС "Небо-М". Сообщество "Киберборошно" сопоставило видеокадры с формой командной машины РЛС "Небо" и пришла к выводу, что это именно она.