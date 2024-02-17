Понесли наказание, – Игнат об уничтожении 3 российских самолетов, которые бомбили Авдеевку

Воздушные силы продолжают уничтожать вражескую авиацию. Утром 17 февраля военные ликвидировали сразу три российских истребителя – два Су-34 и один Су-35.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал 24 Каналу, что уничтоженные самолеты атаковали КАБами Восточное направление, в частности Авдеевку.

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"Понесли наказание. Их уничтожили, как раньше на Одесском и Херсонском направлениях. Тогда также отработали Воздушные силы. Чтобы было много таких новостей, нужно больше средств, о которых сегодня говорит высшее военно-политическое руководство государства", – сказал Игнат.

На всех мировых площадках украинские чиновники выступают с призывом предоставить Украине средства, которые способны далеко доставать российские самолеты. Кроме систем ПВО, которые уже есть на вооружении, ждем F-16 – это то, что дополнит воздушную защиту и сможет отбивать охоту российской авиации и ее летчикам приближаться к нашим границам.

Что известно о пилотах

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в своем телеграм-канале опубликовал карту с обозначенными районами, где сработала спутниковая система "Коспас-Сарсат" во время аварийного покидания самолета.

Она оповещает о месте нахождения персональных радиобуев пилотов. Тогда поисково-спасательным службам легче найти летчиков. Видимо, этим сейчас российские оккупанты и занимаются.

Не всегда летчики выживают при катапультировании. Самолет может быть поражен, если зенитная управляемая ракета наносит удар по нему. Соответственно "прошивается" тысячами осколков корпус самолета. Катапульта уже без участия пилота может автоматически сработать. Будем надеяться, что как можно меньше их там выжило,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Су-35 – одноместный самолет, один из самых новых на вооружении Военно-космических сил России. Су-34 – двухместный самолет. Как минимум, должны были бы произойти 5 катапультирований. Однако на карте сработали только 4 радиомаяка. По радиоперехвату, одного пилота нашли, других – ищут.

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