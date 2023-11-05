Вряд ли с "Точки-У", – экс-сотрудник СБУ прокомментировал ликвидацию вражеского С-300

Украинские военные успешно уничтожили вражескую пусковую установку ЗРК С-300. Оккупанты рассказывают, что туда попали "Точкой-У". Но это вряд ли.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, заметив, что снимавший это видео россиянин вряд ли разбирается в вооружении.

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Если бы по пусковой установке С-300 прилетела бы ракета "Точка-У", то ее просто разбросало бы в разные стороны. Тут работали другим оружием.

На асфальте нет воронки. После "Точки-У" всегда безумная воронка. Тогда комплекс разбросало бы в разные стороны в радиусе нескольких десятков метров. Поэтому вряд ли это была "Точка-У",

– отметил Ступак.

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Чем могли уничтожить пусковую установку С-300

Как предположил Ступак, вероятнее всего, по пусковой установке попал FPV-дрон. А после этого произошла и повторная детонация. Внутри установки могли быть ракеты.

Хорошо, что такие вещи удается уничтожать. Это означает, что на каком-то участке фронта стало меньше комплексов ПВО. Где-то будет проще нашим самолетам. Серьезную единицу уничтожили,

– отметил Ступак.

Конечно, при перемещении комплексов противовоздушной обороны должно быть прикрытие. Однако в реальности не всегда удается обеспечить его.

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