Точным выстрелом из гранатомета: военные поделились кадрами уничтожения блиндажа с оккупантами

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Защитники показали, как работают по врагу.

Украинское контрнаступление продолжается, военные метр за метром освобождают нашу землю, нанося врагу потери в живой силе и технике. Так, нацгвардейцы поделились кадрами одного из таких моментов.

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Был блиндаж – и нет

Нацгвардейцы распространили видео, на котором бойцы 5-го отряда Центра специального назначения "Омега" точным выстрелом уничтожают блиндаж с россиянами.

Украинские воины штурмовали враждебную позицию: видео

Под защитой оружия от союзников

Недавно военнослужащие 47 отдельной механизированной бригады, воюющие на Мелитопольском направлении, показали работу танка "Леопард" и боевой машины пехоты "Брэдли", которые эффективно прикрывают нашу пехоту от снарядов и пуль противника.

Украинская пехота под "надежной защитой" брони: видео

Контрнаступление ВСУ: что известно