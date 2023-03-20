"Шабаш" возле Офиса Президента: монахи УПЦ МП жалуются, что у Зеленского отказали им во встрече

К Офису Президента прибыли самые высокие иерархи УПЦ МП, чтобы поговорить с Владимиром Зеленским. Однако им отказали во встрече.

Об отказе во встрече с представителями УПЦ МП сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Отметим, что монахи якобы хотели донести "свою позицию" украинскому президенту.

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У Зеленского отказали во встрече с монахами УПЦ МП

Представители УПЦ МП пожаловались, что в Офисе Президента отказали во встрече с их руководством. Так, Сергей Никифоров заявил, что украинский лидер на сегодняшний день (20 марта – 24 Канал) не планировал такую встречу.

С делегацией встретились сотрудники профильных департаментов Офиса Президента, чтобы получить обращение, зарегистрировать его и передать на дальнейшее рассмотрение,

– сказал пресс-секретарь Зеленского.

Однако представители УПЦ МП отказались передать свое обращение. Поэтому зачем было устраивать этот показушный цирк – неизвестно.

В Офис Президента прибыли монахи УПЦ МП: все, что известно

20 марта митрополит Антоний сообщил, что члены Священного Синода УПЦ пришли к Офису Президента, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским.

Также ОП посетили митрополит Онуфрий, наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП Павел (Лебедь) и митрополит Лука Запорожский.

Как стало известно, монахи якобы хотят донести до руководства "свою позицию".

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