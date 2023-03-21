В УПЦ МП заявили, что им закрыли доступ к пещерам и мощам Киево-Печерской лавры

Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что им закрыли доступ к Ближним и Дальним пещерам Киево-Печерской лавры. Там ведь будет работать комиссия.

Она будет определять уровень сохранности культурных ценностей. В УПЦ МП традиционно таким решением не удовлетворены и начинают сетовать, что якобы Минкульт как-то неправильно называет мощи и другие святыни.

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Что заявили в УПЦ МП о пещерах

В Украинской православной церкви Московского патриархата заявили, что 20 марта 2023 года им пришло письмо от руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра". В нем говорилось, что УПЦ МП прекратят доступ к:

Ближним и Дальним пещерам;

Крестовоздвиженскому храму;

Аннозачатьевскому храму;

храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплого храма).

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Что этому предшествовало