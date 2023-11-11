Могут пускать ракеты прямо из бухт: в ОК "Юг" рассказали о ситуации в Черном море
Сейчас в Черном море на боевом дежурстве не зафиксированы ракетоносители. Несмотря на это, уровень ракетной опасности остается достаточно высоким.
Об этом 24 Каналу рассказала начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, объяснив, почему оккупанты держат ракетоносители в бухте.
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Враг коварный
В настоящее время в Черном море находится четыре корабля и один в Азовском. Они патрулируют, контролируя надводную обстановку. Впрочем, ракетоносители врага заведены в пункты базирования из-за штормовой погоды.
Море очень неспокойное. Оно на нашей стороне и не позволяет ракетоносителям выполнять боевые задания,
– отметила Гуменюк.
Враг настолько коварный, что может использовать ракетоносители прямо из бухт. Несмотря на то, что это, прежде всего, опасно для экипажа и инфраструктуры вокруг.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
"Такие факты уже были зафиксированы и нельзя сбрасывать их со счетов. Именно поэтому Генеральный штаб оценивает ракетную опасность с моря всегда на высоком уровне", – добавила начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.
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Что известно об утренней атаке на Киев
- В Киеве утром 11 ноября раздалось несколько мощных взрывов. Впоследствии в столице объявили воздушную тревогу. Вероятно, оккупанты применили баллистические ракеты.
- Спикер Воздушных сил ВСУ сообщил, что ракеты российские захватчики, по-видимому, запускали из Курска или Брянской области. По вражеским целям отработал ЗРК Patriot.
- В КГВА заявили, что ПВО сбила баллистическую воздушную цель типа "Искандер" в направлении столицы. Впрочем, командующий Воздушными силами Николай Олещук отметил, что сейчас устанавливается точный тип ракеты. Это могла быть как баллистическая "Искандер-М", так и зенитная управляемая С-400.
- Взрывной волной повреждены 5 частных домов. В частности, кровли, разбиты окна. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что было несколько звонков медикам, но жертвы не подтвердились.