Открывает "ворота" к противнику: Грабский сказал, что дает освобождение Урожайного

Вооруженные Силы Украины освободили населенный пункт Урожайное Донецкой области. Это продвижение позволяет приблизиться к основной линии обороны оккупантов и создает им определенные проблемы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, заметив, что именно Урожайное – довольно небольшое село на карте Украины. Однако в контексте войны оно важное, ведь открывает "ворота" к основной линии обороны оккупантов – Старомлиновки.

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Чего ждать дальше на фронте

Как отметил Грабский, наши военные пытаются расширить зону наступления. Это создает широкую полосу постоянного давления с неуверенной картинкой для оккупантов. Ведь дальше подразделения Сил обороны могут двигаться в разные направления.

В такой более оперативной перспективе мы можем говорить о вероятности продвижения как в район Мариуполя, так и в район Бердянска. Отмечаю, наши ребята ведут очень тяжелые и кровопролитные бои. В случае успеха выйдем на оперативное пространство и сможем продвинуться вплоть до Азовского моря,

– отметил Грабский.

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Именно поэтому российские захватчики пытаются активно контратаковать в этом направлении. Однако украинские военные отражают эти атаки.

Ситуация на фронте: коротко