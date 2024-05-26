Урсула фон дер Ляйен обратилась к Евросоюзу с призывом готовиться к возможной войне
Источник:DW
Европейский Союз должен подготовиться к возможной войне и принять меры для улучшения общей обороноспособности. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Очевидно подобные волнения среди лидеров вызвало усиление агрессии и наступательных действий российских захватчиков на фронте. Не стоит и забывать об угрозах российского диктатора Владимира Путина.
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Необходимо инвестировать в оборону
Урсула фон дер Ляйен в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk сказала, что тот, кто говорит и действует, как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать. Она отметила, что чрезвычайно важна последовательная поддержка Украины и укрепление собственной обороноспособности.
Если мы должны сохранять мир на нашем континенте, то нам необходимо инвестировать в оборону,
– объяснила она.
Руководительница Еврокомиссии напомнила о "гибридных атаках" России, в частности недавнее снятие пограничной разметки на границе с Эстонией, использование мигрантов как инструмента противостояния с ЕС и попытке расколоть европейцев с помощью ИПСО в сети.
Высокопоставленная чиновница также обратила внимание на положительный эффект укрепления обороноспособности Европейского Союза на экономику самого блока и оценила предложение Польши и Греции создать совместную противовоздушную оборону.
"Важно, чтобы с помощью миллиардов, которые мы инвестируем, также создавались хорошие рабочие места здесь, в Европе", – добавила она.
Подробнее о российских провокациях
- Министерство обороны России объявило о намерении определить часть вод на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области в качестве своих внутренних морских вод.
- Это решение предусматривает корректировку географических координат определенных точек для определения положения исходных линий ширины российского территориального моря и прилегающих зон возле побережья и островов.
- Эту информацию от западных СМИ прокомментировала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова. Она уточнила, что "предложение Минобороны обновить координаты границы на Балтике имеет технический характер".
- Более того, 23 мая Эстония заявила, что российские пограничники поснимали буи, установленные на эстонской половине реки Нарва. Из-за инцидента временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина вызвали в МИД.