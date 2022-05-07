Ушел из жизни мэр временно оккупированного Токмака

Стало известно о смерти мэра Токмака в Запорожской области, Игоря Котелевского. В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии.

Информацию о смерти мэра подтвердили в Запорожской области и военной администрации.

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"Сегодня, 7 мая, 2022 ушел из жизни мэр города Токмак Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА Артур Крупский", – отметили в ОВА.

Оставался в городе

Сейчас Токмак остается оккупированным россиянами. Мэр Токмака Котелевский 15 апреля сложил полномочия. Однако из города он не уехал. Как рассказал глава Пологовской райгосадминистрации Артур Крупский, Котелевский продолжает помогать горожанам. Вместо него исполняющим обязанности городского головы стал Владимир Вольвач.

Известно, что Котелевский стал мэром в 2009 году. В ноябре 2010 года и в октябре 2015 года его выбрали на новый срок. Также победил на выборах мэра в ноябре 2020 года. Он представлял ныне уже запретную партию "Оппозиционная платформа – При жизни".