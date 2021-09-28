Как Усик – из Джошуа: в "Нафтогазе" готовы разобраться с "Газпромом"

В "Нафтогазе" заявили, что готовы разобраться с Россией и "Газпромом". Это может произойти, подобно тому, как Александр Усик победил Энтони Джошуа.

Глава "Нафтогаза" объяснил, что стоит полагаться на "силу права". Об этом Юрий Витренко рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Как Усик – из Джошуа: Витренко объяснил, как можно победить Россию в газовом вопросе

Глава "Нафтогаза" заявил, что Украина решит вопрос о транзите газа Россией через территорию Украины с помощью права: "Наша сила в правовой обоснованности нашей позиции".

Юрий Витренко вспомнил успешный опыт, когда Украина победила Россию с помощью силы права в Стокгольмском арбитраже.

Например, вчера (26 сентября – 24 канал) был бой, где наш украинец (Александр Усик – 24 канал) победил за счет боксерской техники, мастерства, а не за счет физической силы. Джошуа был намного больше, длиннее руки, все говорили, что нет у Усика шансов, но путем техники и боксерской подготовки он победил,

– вспомнил Витренко.

Добавил, что это случилось так же, "как мы побеждали раньше "Газпром", будучи "андердогами". Никто не верил, что можем победить".

"Как раз путем этой силы права мы победили и сейчас хотим сделать то же самое", – заверил глава "Нафтогаза".

Последние новости относительно газа и "Северного потока-2"

10 сентября российский "Газпром" заявил, что завершил строительство газопровода "Северный поток-2". СМИ писали, что его могут запустить уже с 1 октября.

Советница главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль объяснила, что запуск "Северного потока-2" невозможен без сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газотранспортной системы. Впоследствии в России также это признали.

Юрий Витренко заявил, что транзит газа через Украину – обязательное условие сертификации "Северного потока-2".