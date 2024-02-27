Произойдет ли усиление мобилизации в Украине после принятия законопроекта: ответ ТЦК

Сейчас в Украине планируют принять новый законопроект о мобилизации, который предусматривает ряд пунктов, имеющих целью сделать мобилизационный процесс проще и эффективнее.

Стоит ли говорить об усилении мобилизации в Украине учитывая изменения в законодательстве, рассказали в ТЦК.

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В частности, глава Кременчугского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Мирослав Волков отметил, что употреблять понятие "усиленная мобилизация" некорректно.

Несмотря на изменения, в нашем государстве продолжат проводить мобилизационные мероприятия в плановом режиме.

"Давайте сначала дождемся принятия закона. Могу сказать, что меры мобилизации, которые проводились в плановом режиме в зависимости от потребности, и в дальнейшем будут проводиться", – отметил руководитель ТЦК.

Мобилизация в Украине: актуально

26 февраля Владимир Зеленский подписал законопроект, который предусматривает демобилизацию срочников. Это означает немедленное освобождение срочников.

7 февраля Верховная Рада поддержала обновленную версию законопроекта о мобилизации в первом чтении. Несколько дней назад завершился срок, когда депутаты могли подавать правки к документу, который будут рассматривать во втором чтении. В парламенте сказали, что в целом было подано более 4 000 поправок.