Сами лезут в ловушку: как помощь Украине от США разрушает замыслы россиян

Новый пакет помощи от США, за который 20 апреля проголосовала Палата представителей, увеличит шансы Украины на победу в войне с Россией. В то же время российские пропагандисты в панике продвигают нарративы, что поддержка от Белого дома якобы кардинально не повлияет на ситуацию на фронте.

Такие истерические заявления свидетельствуют лишь об одном – все идет не по российскому плану. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Странно было бы, если бы они говорили о том, что сейчас Украина победит. Поэтому, конечно, ответы очевидны. Российская позиция и первая реакция кремлевских пропагандистов напоминает самовнушение, когда ты в чем-то сомневаешься и надо себя успокоить", – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Ловушка для россиян

По нормальной логике, если бы у России были адекватные военачальники, политическое руководство, то они должны были бы принять решение отказаться от планов активизировать наступательные действия. Ведь изменилась ситуация и появился аспект усиления поддержки Украины, который Кремль не учел или проигнорировал.

Соответственно, если этот аспект появляется в этом уравнении, то остальное то, что Россия планировала не срабатывает,

– отметил Мусиенко.

Россияне рассчитывали, что Запад слабый, что Европа так не включится в поддержку Украины и думали, что США все же не проголосуют и будут тянуть этот вопрос до президентских выборов в ноябре.

Конечно, это разрушает очень много замыслов и планов врага. Однако Кремль не может сказать, что меняет стратегию, ведь для них это будет проявлением слабости.

Пусть лезут в эту ловушку. Я думаю, что теперь наши шансы создать эту ловушку для врага стали еще больше,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Усилится ли давление на фронте и обстрелы Украины

Часть аналитиков и экспертов предполагают, россияне могут усилить атаки по гражданскому населению Украины и давление для продвижения на основных участках фронта, пользуясь тем временем, пока необходимое оружие поступит в Украину.

Я думаю, что странно так думать, поскольку сейчас Россия воюет на полную мощь против Украины. Куда усиливать? Страна-агрессор воюет на полной мощности. Вряд ли враг сейчас сможет увеличить давление,

– отметил Мусиенко.

Очевидно, что Россия не будет менять свои планы и будет наступать. Оккупанты готовятся к этому и будут оживляться на фронте. Сейчас российская армия активно наступает в районе Часового Яра и имеет определенные тактические успехи.

Также российские захватчики могут осуществлять новые атаки по объектам энергетики и гражданских городах. Враг хочет ослабить и деморализовать украинское общество через частые удары по тылу и разрушение энергетических систем.

"Россияне воюют в пределах своих возможностей. Не надо поддаваться кремлевской пропаганде о том, что российская армия якобы всемогуща и имеет возможности увеличивать атаки. Сейчас враг этого сделать не может", – добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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