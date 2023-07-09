Дважды в одно место: украинские воины нашли убежище оккупантов и накрыли его снарядами
Источник:71-я ОЕБ
Украинские защитники ежедневно дают российским оккупантам мощную порку и закрепляют в них понимание того, что лучше им было не начинать войну. В частности, стало известно, как наши артиллеристы дважды отжарили по захватчикам, уничтожив их убежище.
В воскресенье, 9 июля, в 71-й отдельной егерской бригаде рассказали и показали, как их артиллерия ударили по россиянам. Отметим, что входит военное формирование в Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил и ежедневно уничтожает живую силу и технику врага. Создали его после начала полномасштабного вторжения.
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В ВСУ снаряд бьет метко
Как отметили в пресс-службе бригады, перед смертью вражеским бойцам пришлось побегать от дома к дому. Однако и там их догоняли меткие выстрелы артиллеристов.
Вы тоже думали, что дважды в одно место снаряд не попадает? Но не тогда, когда стреляют артиллеристы 71-й егерской бригады ДШВ. Оккупанты были убеждены, что искать их убежище в разрушенных ими же домах никто не будет. Но наши боевые птички их заметили и отдали координаты пушечной батареи,
– говорится в сообщении.
Собственно стоит сказать, что только около 10 захватчикам удалось спастись от огня 105-го калибра. Их эвакуировала "Буханка" – знаменитый и "инновационный" советский микроавтобус, который, кстати, еще около полугода назад россияне собирались превращать в электромобиль.
Как ВСУ дважды отработали по оккупантам: смотрите видео 71-й ОЕБ ДШВ
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Что происходит на поле боя
- Украинская армия продолжает осуществлять успешные контрнаступательные операции на Бердянском и Мелитопольском направлениях на Запорожье, возвращая шаг за шагом на этом участке фронта наши земли.
- Враг не устает обстреливать прифронтовые районы и сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там произошло около 30 боеприкосновений.
- Кроме того, ВСУ уменьшают личный состав оккупантов. Только за прошедший день к Кобзону отправилось 600 вражеских солдат. Всего за 500 дней после начала полномасштабного вторжения – 234 040 бойцов.