Устроили FPV-засаду: ГУР ликвидировало начальника штаба батальона оккупантов "Шторм-Осетия"

Украинские разведчики ликвидировали начальника штаба батальона оккупантов "Шторм-Осетия" Сергея Мельникова. Россиянину устроили FPV-засаду.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Что известно о ликвидации россиянина Сергея Мельникова

В ГУР рассказали, что начальника штаба батальона "Шторм-Осетия" (штурмовое подразделение в составе 429 мотострелкового полка вооруженных сил России) Сергея "Каму" Мельникова и его водителя ликвидировали воины расчета FPV-подразделения активных действий ГУР МО Украины "Кракен" 29 декабря 2024 года на трассе Васильевка – Токмак.

Разведчики Департамента активных действий ГУР МО получили оперативную информацию, которая содержала детали маршрута и графика передвижения начальника штаба батальона российских террористических сил на временно оккупированной территории Запорожской области. Благодаря этим данным аэроразведчики спланировали FPV-засаду для главаря захватчиков,

– рассказали в ГУР.

Сначала операторы дронов мастерски перепугали водителя автомобиля УАЗ "Патриот", в котором находился Мельников. Далее напуганный российский шофер резко изменил траекторию движения, машина вылетела в кювет, а дальше военные разведчики ударили дроном-камикадзе в лобовое стекло.

Как украинская разведка ликвидировала россиянина Сергея Мельникова / Видео ГУР МО

В конце концов оба оккупанта были уничтожены.

К слову, в ГУР 4 января рассказали, что в России взорвали капитана Константина Нагайко, который причастен к удару по гражданским в селе Гроза, что в Харьковской области. Оккупант находится в критическом состоянии после подрыва, который произошел в населенном пункте Шуя Ивановской области страны-агрессора.

В российской 112-й ракетной бригаде ходят слухи, что шансов выжить у 29-летнего российского капитана почти нет. Кроме того, известно, что Нагайко причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковских областях.

Также 4 января стало известно, что в Донецкой области в результате удара беспилотника погиб российский пропагандист Александр Мартемьянов. Вместе с ним еще 6 российских работников медиа получили ранения.

В автомобиль работников СМИ страны-агрессора на трассе Донецк – Горловка якобы влетел украинский дрон. Однако доказательств этого оккупанты, конечно же, не предоставили.