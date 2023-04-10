Южная Корея обсудит c США "утечку" документов Пентагона

Власти Южной Кореи 10 апреля сообщили, что обсудят "утечку" секретных документов Пентагона. В частности, речь идет об информации о якобы давлении Вашингтона на Сеул по поставкам боеприпасов Украине.

Один из этих "секретных" документов содержал детали разговоров корейских чиновников о войне в Украине. Об этом сообщило британское медиа Sky News.

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Почему Южная Корея переживает из-за утечки документов

В Южной Корее 10 апреля подтвердили, что им известно об "утечке тайной информации". По сообщениям СМИ, один из попавших в сеть документов содержал подробности внутренних дискуссий чиновников Южной Кореи, которые говорили о давлении со стороны США на страну по поводу поставки оружия украинской армии.

Отчет частично базировался на данных радиотехнической разведки, что свидетельствует о том, что США шпионили за Южной Кореей,

– отметили журналисты.

В документе также написано, что Южная Корея согласилась снабдить артиллерийскими снарядами США только при условии, что они пойдут на нужды американских военных. Корейские власти беспокоились, что боеприпасы могут оказаться в Украине.

Что известно об утечке документов из Пентагона