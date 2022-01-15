В оккупированной Горловке на "Стироле" произошел выброс: разведка о поводе для вторжения РФ
15 января 2022 , 13:24Читати новину українською
Источник:фейсбук ГУР
Украинская разведка назвала повод, который может использовать Россия для агрессии. В частности, речь идет о техногенной катастрофе.
По данным разведки, оккупанты потеряли контроль над химическими препаратами, которые завозятся на Донбасс. Химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке Украины.
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