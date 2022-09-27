"Хотят поставить Германию на колени": как повлияют на Европу утечки на "Северных потоках"

Компания Nord Stream, являющаяся оператором "Северного потока", заявила, что одновременно перестали функционировать три нити газопровода. Такая атака может разве что разозлить Европу.

По крайней мере, так считает министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, Германия имеет 90% закачанного газа, поэтому отопительный сезон должен пройти легко. Те же цифры называют и другие европейские страны, которые зависят от поставки российского газа.

Я думаю, что Германия в лице действующего канцлера (Олафа Шольца – 24 канал), будет "дуть на воду", но ничего не будет делать для того, чтобы создать впечатление, что она находится в одной лодке с россией,

– считает Огрызко.

Дело в том, как он объяснил, тот негатив, который на себе "тянула" Ангела Меркель и ее коалиция, сейчас политически убийственен для любого нынешнего лидера немецкого правительства.

"Шольц частично тоже ответственен за то, что Меркель реализовывала план путина по превращению Германии в страну, зависимую от российского газа, но не бесплатно. Но сейчас ни один европейский политик не будет играть в эту игру", – добавил Огрызко.

По его мнению, ситуация с "Северными потоками" - это " политическое оружие и расчет поставить Германию, а затем и Европу, на колени". Однако кроме дополнительной злобы и очередных заявлений о том, что Россия является абсолютно ненадежным партнером, страна-агрессорка не получит ничего.

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