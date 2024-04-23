"Будет гореть все": в Силах обороны Юга прокомментировали увеличение производства "Непунов"
Ракеты "Нептун" стали роковыми для российских кораблей Черноморского флота. И такого оружия становится все больше.
Издание Forbes пишет, что Украина в 10 раз нарастила производство ракеты "Длинный Нептун". В частности, удлинили корпус, чтобы дальность поражения была больше. В свою очередь представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в разговоре с 24 Каналом отметил, что неспокойно во временно оккупированном Крыму будет и дальше.
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Будет и дальше взрываться
Так, утром 21 апреля во временно оккупированном Севастополе произошли взрывы. В результате этого был поражен российский корабль "Коммуна".
Кейсы со взрывами во временно оккупированном Крыму будут происходить и в дальнейшем. Там будут гореть штабы, пункты базирования, нефтехранилища, корабли. Все это будет происходить до тех пор, пока они (россияне – 24 Канал) не оставят нашу территорию. Это мы можем пообещать,
– отметил Плетенчук.
Более того – все это является законными военными целями. Поэтому Украина будет продолжать минусовать ту технику и средства врага, которыми он наносит поражения по территории нашей страны.
"Командующий военно-морских сил ВСУ конкретно определил, что каждый военный корабль России остается для нас легитимной военной целью", – добавил он.
Что происходит в Крыму: последние новости
- Россияне потеряли уникальный корабль "Коммуна". Хотя он был самым старым среди всех, однако имел современное оборудование и мог выполнять различные задачи, в частности судообеспечение.
- Россияне всеми средствами пытаются защитить Крымский мост, который они незаконно построили. В частности, внедряют меры безопасности и контрмеры.
- Ранее, 17 апреля, произошли удары по военному аэродрому в Джанкое. Вследствие этого повреждена важная техника россиян.