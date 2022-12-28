Россия боится этого больше всего: какие возможности получат ВСУ после деоккупации Кременной

Издание The New York Times утверждает, что ВСУ приблизились к Кременной и могут ее освободить. Эксперты отмечают, что Россия боится потерять этот город. Какие возможности получат ВСУ после деоккупации Кременной – читайте в статье.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Николай Саламаха. Он отметил, что Кременная – это в первую очередь транспортный узел.

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По его словам, деоккупация этого города станет первым шагом для того, чтобы осуществлять наступление в сторону Северодонецка и Лисичанская.

Враг боится этого больше всего. Поэтому он будет прилагать максимум усилий, чтобы не допустить деоккупации Кременной и дальше – проведения тех мероприятий, которые могут привести к накоплению сил ВСУ по освобождению Донецка и Лисичанска,

– заявил Саламаха.

Комментируя материал New York Times, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заверил , что это очень авторитетное издание и, по-видимому, у них есть хорошие источники информации. Однако он призвал украинцев запастись терпением и ждать официальных сообщений."На этом направлении проходит мощная работа наших подразделений. Когда там будет достигнут существенный результат, мы обязательно сообщим об этом общественности", – сказал он.

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