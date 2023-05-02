Россия не справляется с требованиями военного времени, – разведка Британии

В российском военном руководстве продолжаются кадровые изменения. В частности, недавно уволили заместителя министра обороны по логистике генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Любопытно, что сообщения об увольнении начали появляться в соцсетях еще 27 апреля. Однако сначала официально оккупанты этого не подтверждали. В британской разведке назвали причину устранение Мизинцева.

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У оккупантов до сих пор проблемы с логистикой

Мизинцев занимал "военный портфель" материально-технического обеспечения у минобороны. Он был на этом посту всего восемь месяцев.

Увольнение Мизинцева не было подтверждено сразу, но предположения о его будущем подчеркивают, что проблемы с логистикой остаются в центре непростой кампании России в Украине. Россия не имеет достаточно боеприпасов для достижения успеха в наступлении,

– отметили в разведке Великобритании.

Также отметили, что нехватка боеприпасов вызывает внутренние разногласия. Особенно между минобороны России и ЧВК "Вагнера".

По данным британской разведки, государство-агрессор продолжает предоставлять самый высокий приоритет мобилизации своей оборонной промышленности. Однако захватчикам до сих пор не удается удовлетворить требования военного времени.

"В то время как российские политические лидеры настойчиво требуют успеха на поле боя, российские специалисты по логистике застряли посередине", – подытожили в Британии.

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Что говорят в ISW об увольнении Мизинцева

Заметим, что Мизинцева заменили Алексеем Кузьменковым. Ранее он занимал должность замглавы Росгвардии. Аналитики ISW отмечают, что такие кадровые изменения провели из-за ощутимых проблем со снабжением оккупантов.

Также в Институте предполагают, что происходит слив отдельных чиновников минобороны. Их пытается устранить оппозиционная фракция этого ведомства. Кстати, американские аналитики уверены, что регулярные изменения в военном руководстве России ухудшили боеспособность ее армии.