Он отказался: в The Economist рассказали, какую должность Зеленский предложил Залужному
Источник:The Economist
29 января по сети разлетелась информация об увольнении Залужного. Позже журналисты рассказали, что Зеленский все-таки встречался с главнокомандующим и предлагал ему новую должность.
Об этом рассказали в The Economist. Говорят им удалось подтвердить, что вечером 29 января Владимир Зеленский все-таки провел встречу с Валерием Залужным. Во время нее глава государства сделал предложение главнокомандующему по изменению его должности.
Читайте также BBC пишут что Зеленский не раз был близок к отставке Залужного: что задумал президент
Что предложил Залужному Зеленский
В издании отмечают что президент Украины пока не объявил замену генералу. Предполагают, что это может быть связано с тем, что замена Залужному еще не определена.
Между тем во время встречи Зеленский предложил Залужному должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, пишут в The Economist. От этого предложения главнокомандующий ВСУ отказался.
А вот в BBC отмечают что должность главнокомандующего предлагали сразу двум кандидатам. Говорится о главе ГУР МО Кирилле Буданове, а также командующему Сухопутными войсками Александре Сырскому. Как отмечают источники издания в военных кругах, каждый из них не отказался от кресла Залужного.
Как отмечают собеседники издания, каждый кто может стать на место главнокомандующего обречен на сравнение с ним. И это непростая ноша, ведь мегапопулярность Валерия Залужного сложно переоценить.
Сам же Владимир Зеленский, рассказал BBC собеседник, обосновал необходимость отставки Валерия Залужного стремлением перезагрузить всю систему органов нацбезопасности и обороны Украины.
"Увольнение" Залужного: коротко о главном
- Вечером 29 января ряд телеграм-каналов начал сообщать о том, что Валерия Залужного уволили с должности главнокомандующего ВСУ.
- Вскоре журналисты, ссылаясь на собственные источники, писали, что это все-таки произошло. Причем это были как источники в военном кругу, так и в других оборонных структурах.
- Позже появилось странное объяснение от Минобороны. В нем уверяли что "это все неправда". Но не указывали ни одного имени и фамилии. Поэтому точно непонятно, что именно имелось в виду. Особенно с учетом того, что в тот же день витали слухи об увольнении Рустема Умерова.
- Через час представитель Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии 24 Каналу информацию об увольнении Валерия Залужного опроверг. Он подчеркнул, что президент Украины никого не увольнял.