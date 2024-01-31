Он отказался: в The Economist рассказали, какую должность Зеленский предложил Залужному

29 января по сети разлетелась информация об увольнении Залужного. Позже журналисты рассказали, что Зеленский все-таки встречался с главнокомандующим и предлагал ему новую должность.

Об этом рассказали в The Economist. Говорят им удалось подтвердить, что вечером 29 января Владимир Зеленский все-таки провел встречу с Валерием Залужным. Во время нее глава государства сделал предложение главнокомандующему по изменению его должности.

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Что предложил Залужному Зеленский

В издании отмечают что президент Украины пока не объявил замену генералу. Предполагают, что это может быть связано с тем, что замена Залужному еще не определена.

Между тем во время встречи Зеленский предложил Залужному должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны, пишут в The Economist. От этого предложения главнокомандующий ВСУ отказался.

А вот в BBC отмечают что должность главнокомандующего предлагали сразу двум кандидатам. Говорится о главе ГУР МО Кирилле Буданове, а также командующему Сухопутными войсками Александре Сырскому. Как отмечают источники издания в военных кругах, каждый из них не отказался от кресла Залужного.

Как отмечают собеседники издания, каждый кто может стать на место главнокомандующего обречен на сравнение с ним. И это непростая ноша, ведь мегапопулярность Валерия Залужного сложно переоценить.

Сам же Владимир Зеленский, рассказал BBC собеседник, обосновал необходимость отставки Валерия Залужного стремлением перезагрузить всю систему органов нацбезопасности и обороны Украины.

"Увольнение" Залужного: коротко о главном