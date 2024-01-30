Дестабилизация врага: насколько выгоден России был вброс о Залужном

Украину вечером 29 января всколыхнула информация о якобы увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако в ОПУ отрицали ее. Но этот вброс может быть выгоден России.

Такое мнение выразил 24 Каналу российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, который отметил, что якобы дестабилизация и внутренний раскол в Украине дают надежду россиянам. Сейчас ситуация внутри России ухудшается, а на фронте для оккупантов она бесперспективная. Поэтому такие "победы" нужны Кремлю.

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Нужны "положительные" поводы

Осенью россияне радовались, что им якобы удалось "отбить" наступление украинских сил. На волне такого подъема они начали атаковать Авдеевку. Однако сейчас все ухудшилось из-за неудачи в Авдеевке, а также из-за атак территории России украинскими дронами.

В то же время в России продолжается предвыборная кампания, и Владимиру Путину важно, чтобы его сторонники не впали в депрессию. Тогда они на выборы вообще не придут,

– отметил политтехнолог.

Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники сообщает, что якобы Владимир Зеленский 29 января предложил Валерию Залужному

новый пост – советника по обороне. Однако он отказался. Президент, по информации издания, подчеркнул, что все равно уволит Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Напомним, что в ОПУ эту информацию опровергли.

Поклонники оппонентов Путина – Катерины Дунцовой и Бориса Надеждина – наоборот придут голосовать, будут портить бюллетени и выкладывать это в соцсети.

"Именно поэтому Кремлю нужны такие "положительные" поводы как якобы увольнения Залужного, чтобы россияне думали, что не только у них все плохо, но и в Украине тоже", – уверен Аббас Галлямов.

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