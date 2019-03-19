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      УЗ требует промышленников платить больше при постоянном ухудшении качества услуг, – СМИ

      8 Читати новину українською
      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / apostrophe.ua

      Многие из тех пассажиров, кто сегодня критикует "Укрзализныцю" за грязное белье или запах в вагонах, даже представить себе не могут, что, в сравнении с промышленными грузоотправителями, их можно считать настоящими счастливчиками.

      Потому что на рынке грузовых перевозок вполне обыденными считаются такие явления, как недельные задержки, вагоны без пола и дверей, или необходимость заплатить мзду за возможность отправить свой груз, об этом сообщает издание Апостроф в материале "Тарифы во вред: как "Укрзализныця" сама себе роет яму".

      Так, согласно исследованию, опубликованному в начале 2019 года Украинским институтом будущего (UIF), на сегодняшний день количество грузовых вагонов в Украине, превысивших срок эксплуатации, достигло критической отметки. И при сохранении текущих тенденций ситуация еще ухудшится – дефицит таких вагонов в ближайшие годы вырастет катастрофическим образом, говорится в материале.

      Кроме того, количество ж/д путей "Укрзализныци", требующих ремонта и модернизации в 2018 году, составляло около 40%. При этом план ремонтных и восстановительных работ выполнялся лишь наполовину. При сохранении этой тенденции к 2025 году ремонта будут требовать 70% путей, что значительно ухудшит и без того невысокое качество перевозок и их скорость.

      Также издание указывает, что стоимость грузовых перевозок в Украине растет ежегодно.

      "Если проанализировать данные Укрстата, можно обнаружить, что наиболее значительный рост – свыше 50% – совпадал по времени со скачками курса доллара. Однако и в более "ровные" годы уровень роста тарифов мог повышать более 10% к предыдущему году", пишут журналисты.

      Как сообщалось ранее "Укрзализниця" запланировала повышение тарифов на грузовые перевозки на 14.2%, то вызвало жесткую критику со стороны промышленников, в первую очередь аграриев и металлургов. Государственная регуляторная служба не поддержала данное повышение и создала рабочую экспертную группу для формирования объективного тарифа на перевозки по железной дороге. Против повышения тарифа выступила также Американская торговая палата, по данным которой вследствие повышения на плечи грузоотправителей ляжет дополнительная нагрузка в 10 миллиардов гривен.

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      Теги: Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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