"Ужасающие масштабы": Москва не может смириться с развитием украинского языка

В Министерстве иностранных дел России возмущены тем, что украинский язык в Украине все больше популяризируется. Там недовольны, что он приходит на смену русскому в разных сферах.

Такие слова были реакцией МИД России на заявление Госдепартамента США о российской дезинформации относительно Украины. В США заверили, что нет никаких правдивых данных о том, что украинские власти притесняют русскоязычных.

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В Кремле подгорело на этот счет.

Что сказала Москва

МИД России в очередной раз заговорило о притеснении русскоязычных граждан.

Нарушения прав многомиллионного русскоязычного населения в Украине достигли ужасающих масштабов,

– отметило МИД России в ответе США.

Страна-агрессор также назвала украинские законы о языке, образовании и коренных народах "дискриминационными", ведь они вытесняют русский из всех сфер жизни. Это очень не нравится Москве.

Рада приняла закон о коренных народах 1 июля 2021 года. Подробнее о нем можно прочесть здесь

"Зеленский в явно ксенофобском ключе публично предложил этническим россиянам убираться из страны", – добавили в России.

Вспомнили и заявление языкового омбудсмена Тараса Креминя о том, что нелюбители украинского языка могут ехать туда, где им комфортнее.

Последние провокационные заявления Москвы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия якобы никогда не угрожала украинскому народу.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в очередной раз отметился циничным заявлением о якобы "гражданской войне".

США подготовили "18 сценариев из-за возможного вторжения России в Украину". Песков ответил, что у них тоже есть свои сценарии.

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В Госдепартаменте США также упомянули ситуацию с нарушением прав людей в оккупированном Крыму. Москва также ответила, что якобы эта ситуация "не просто улучшилась, а стала качественно другой".