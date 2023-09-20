Уже контролируем ключевую трассу Горловка – Бахмут: как на фронт повлияли успехи ВСУ на Востоке

Освобождение на Бахмутском направлении населенных пунктов Клещеевка и Андреевка, а также закрепление на завоеванных рубежах открывает для Сил обороны определенные перспективы дальнейшего продвижения.

Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, отметив, что у ВСУ появился новый плацдарм, который позволит и дальше отбивать украинские территории у врага.

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Оккупанты оказались на неудобных позициях

В то же время на этом участке фронта расположены господствующие высоты, которые позволяют нашим защитникам "видеть" дальше и наносить самые точные поражения по оккупантам, оказавшимся на неудобных для них позициях.

Также под нашим огневым контролем уже находится трасса Горловка – Бахмут. Эта артерия постоянно и достаточно эффективно использовалась россиянами для снабжения их группировки в Бахмуте,

– подчеркнул начальник пресс-службы Восточной группировки.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме

Сейчас трасса расположена от линии столкновения на расстоянии примерно 3 километра, что находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, минометов и других расчетов. И это исключит возможность или серьезно усложнить поставки и использование этой трассы со стороны противника.

Деоккупация населенных пунктов Клещеевка и Андреевка существенно ухудшила оборону врага к югу от Бахмута. Оккупанты пытались атаковать Клещеевку, а также попытались вернуть утраченные рубежи вблизи Андреевки. Но в обоих случаях потерпели неудачу.

Хотя у оккупантов остаются другие маршруты на Восточном и Северном направлениях, по которым они могут продолжать усиливать свои войска в Бахмуте.

"Однако дальнейшее продвижение россиян приведет к еще большим их проблемам и принятию необходимых критических решений", – отметил Евлаш.

Какие дальнейшие шаги ВСУ после освобождения Клещеевки и Андреевки: смотрите видео

Артиллерия работает эффективнее

В настоящее время ВСУ продолжает успешные боевые действия на Бахмутском направлении. И это оказывает положительное влияние на эффективность работы украинской артиллерии.

Чем глубже силы обороны заходят в тылы противника, тем дальше может добивать наша ствольная и реактивная артиллерия, а также высокоточное вооружение. Это позволяет больше уничтожать склады, пункты управления, средства связи и другое необходимое оборудование, которое россияне используют против нас в борьбе,

– подчеркнул начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ.

Однако противник характеризуется высокой стойкостью и "огрызается", а потому бои на этом участке фронта идут очень сложно. Однако украинские героические воины, ценой своей жизни выбивающие нашу победу, доказывают, что для украинского военнослужащего нет разницы, кого побеждать – ахматовца, вагнеровца или любого другого.

"Оккупанты до последнего будут держаться за Бахмут, ведь для них это очень важная стратегическая точка. Однако дальнейший ход действий будет зависеть от ряда факторов", – отметил Илья Евлаш.

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Что происходит на Бахмутском направлении