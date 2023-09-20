Уже контролируем ключевую трассу Горловка – Бахмут: как на фронт повлияли успехи ВСУ на Востоке
Освобождение на Бахмутском направлении населенных пунктов Клещеевка и Андреевка, а также закрепление на завоеванных рубежах открывает для Сил обороны определенные перспективы дальнейшего продвижения.
Об этом 24 Каналу рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш, отметив, что у ВСУ появился новый плацдарм, который позволит и дальше отбивать украинские территории у врага.
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Оккупанты оказались на неудобных позициях
В то же время на этом участке фронта расположены господствующие высоты, которые позволяют нашим защитникам "видеть" дальше и наносить самые точные поражения по оккупантам, оказавшимся на неудобных для них позициях.
Также под нашим огневым контролем уже находится трасса Горловка – Бахмут. Эта артерия постоянно и достаточно эффективно использовалась россиянами для снабжения их группировки в Бахмуте,
– подчеркнул начальник пресс-службы Восточной группировки.
Сейчас трасса расположена от линии столкновения на расстоянии примерно 3 километра, что находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, минометов и других расчетов. И это исключит возможность или серьезно усложнить поставки и использование этой трассы со стороны противника.
Хотя у оккупантов остаются другие маршруты на Восточном и Северном направлениях, по которым они могут продолжать усиливать свои войска в Бахмуте.
"Однако дальнейшее продвижение россиян приведет к еще большим их проблемам и принятию необходимых критических решений", – отметил Евлаш.
Какие дальнейшие шаги ВСУ после освобождения Клещеевки и Андреевки: смотрите видео
Артиллерия работает эффективнее
В настоящее время ВСУ продолжает успешные боевые действия на Бахмутском направлении. И это оказывает положительное влияние на эффективность работы украинской артиллерии.
Чем глубже силы обороны заходят в тылы противника, тем дальше может добивать наша ствольная и реактивная артиллерия, а также высокоточное вооружение. Это позволяет больше уничтожать склады, пункты управления, средства связи и другое необходимое оборудование, которое россияне используют против нас в борьбе,
– подчеркнул начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ.
Однако противник характеризуется высокой стойкостью и "огрызается", а потому бои на этом участке фронта идут очень сложно. Однако украинские героические воины, ценой своей жизни выбивающие нашу победу, доказывают, что для украинского военнослужащего нет разницы, кого побеждать – ахматовца, вагнеровца или любого другого.
"Оккупанты до последнего будут держаться за Бахмут, ведь для них это очень важная стратегическая точка. Однако дальнейший ход действий будет зависеть от ряда факторов", – отметил Илья Евлаш.
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Что происходит на Бахмутском направлении
- С 15 сентября украинские силы деоккупировали села Клещеевка и Андреевка, расположенные на расстоянии около 8 километров южнее Бахмута. Это позволило ВСУ продвинуться к трассе Т 05-13, которая является основной дорогой для россиян поставок в Бахмут с Юга.
- Однако, по данным британской разведки, оккупанты продолжают контролировать железнодорожный путь, который проходит вдоль насыпи между Клещеевкой и дорогой Т 05-13. И эта железная дорога создает препятствие, которое легко защитить.
- Кроме того, в разведке считают, что передислокация российских ВДВ из Бахмута на Запорожское направление возможно ослабило оборону оккупантов вблизи города.