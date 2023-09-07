Несколько залпов и уничтожены "Шахеды": в ВСУ показали боевую работу Gepard ночью

Украинские защитники неба ночью 7 сентября отражали очередную российскую атаку дронами-камикадзе. Украинским бойцам удалось сбить "Шахеды" с помощью немецкой установки Gepard.

Воздушные Силы обнародовали работу Gepard, из которого отрабатывали по дронам-камикадзе. Речь идет о работе Gepard в зоне ответственности Воздушного командования "Юг".

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Gepard уничтожил по меньшей мере два "Шахеда"

На обнародованных кадрах боевая работа Gepard в Одесской области. На кадрах видно, что украинским воинам удалось сбить по меньшей мере два вражеских "Шахеда".

Боевая работа Gepard в Одесской области: смотрите видео

В Воздушном командовании "Юг" информировали, что ночью 7 сентября в Одесской области было уничтожено 11 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131.

Германия объявила о передаче Украине снарядов в Gepard

Gepard – это немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка. На башне, которая может вращаться на 360 градусов, установлено две 35 мм пушки и два радара – поисковый и отслеживающий. Каждое из орудий имеет быстрострельность 550 выстрелов в минуту. Эффективная дальность поражения – 5 500 метров.

Недавно Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. Украина получит 10 080 боеприпасов для зенитных установок Gepard.

Эти снаряды для Gepard изготовили на новой производственной линии компании Rheinmetall. Военный обозреватель Денис Попович отметил, что Украина получила боеприпасы нового производства.

По его словам, эти снаряды используют для того, чтобы отбивать атаки "Шахедов". Сообщается, что Германия раньше не производила подобные боеприпасы. Снаряды были в Швейцарии, которая не хотела их предоставлять Украине из-за нейтральности.

Ночная атака "Шахедами": детали

Ночью 7 сентября были зафиксированы пуски 33 "Шахедов", в основном – в направлении южных районов Одесской области. Также "Шахеды" атаковали с Севера. Украинские бойцы уничтожили 25 дронов-камикадзе.

В Одесской ОВА 7 сентября сообщили, что россияне в четвертый раз атаковали Измаильский район.

В результате удара в нескольких населенных пунктах поврежденные объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание. Пострадал один гражданский человек.