Украинская артиллерия уничтожила группу окупантов в Бахмуте: адское видео
Источник:Роман Грищенко
Украинские воины изо дня в день продвигаются на Бахмутском направлении. Оккупанты тем временем "отгребают по полной".
Так, в ночь на 12 мая на одном из участков фронта в Бахмуте была уничтожена русская штурмовая группа. Поспособствовала этому аэроразведка 127-й Отдельной бригады Сил ТрО.
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Артиллерия испепелила врага
Защитники передали координаты артиллерии 60-й Отдельной механизированной Ингулецкой бригады. Следовательно, воины двумя точными выстрелами уничтожили вражескую группу.
Артиллерия жжет врага в Бахмуте: смотрите видео
Стоит добавить, что у наших защитников уже есть определенные успехи на Бахмутском направлении. В частности, командующий Александр Сырский недавно сообщил, что российские войска отступили до 2 километров за российскими рубежами в Бахмуте.
Кроме того, на Ставке Верховного Главнокомандующего, состоявшейся 12 мая, Сырский доложил, что украинские подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно на некоторых направлениях.
В утренней сводке Генштаба говорилось, что Силы обороны за минувшие сутки отразили 44 атаки на 4 направлениях. Противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье.
Актуальные потери окупантов
По данным Генштаба, за прошедшие сутки российская армия сократилось еще на 750 воинов. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили уже 197 670 оккупантов.
Кроме того, враг теряет огромное количество техники. Актуальная статистика выглядит так:
- танков – 3745 (+5) единиц,
- боевых бронированных машин – 7295 (+8) единиц,
- артиллерийских систем – 3068 (+15) единиц,
- РСЗО – 559 (+2) единицы,
- средства ПВО – 312 (+2) единицы,
- самолетов – 308 (+0) единиц,
- вертолетов – 294 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2636 (+9) единиц,
- крылатые ракеты – 970 (+0) единиц,
- корабли /катера – 18 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5996 (+12) единиц,
- специальная техника – 393 (+2) единицы.