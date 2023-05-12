Украинская артиллерия уничтожила группу окупантов в Бахмуте: адское видео

12 мая 2023, 15:02
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Роман Грищенко

Украинские воины изо дня в день продвигаются на Бахмутском направлении. Оккупанты тем временем "отгребают по полной".

Так, в ночь на 12 мая на одном из участков фронта в Бахмуте была уничтожена русская штурмовая группа. Поспособствовала этому аэроразведка 127-й Отдельной бригады Сил ТрО.

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Артиллерия испепелила врага

Защитники передали координаты артиллерии 60-й Отдельной механизированной Ингулецкой бригады. Следовательно, воины двумя точными выстрелами уничтожили вражескую группу.

Артиллерия жжет врага в Бахмуте: смотрите видео

Стоит добавить, что у наших защитников уже есть определенные успехи на Бахмутском направлении. В частности, командующий Александр Сырский недавно сообщил, что российские войска отступили до 2 километров за российскими рубежами в Бахмуте.

Кроме того, на Ставке Верховного Главнокомандующего, состоявшейся 12 мая, Сырский доложил, что украинские подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно на некоторых направлениях.

В утренней сводке Генштаба говорилось, что Силы обороны за минувшие сутки отразили 44 атаки на 4 направлениях. Противник нанес 6 ракетных ударов, в том числе по городам Славянск, Константиновка и Запорожье.

Актуальные потери окупантов

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российская армия сократилось еще на 750 воинов. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны уничтожили уже 197 670 оккупантов.

Кроме того, враг теряет огромное количество техники. Актуальная статистика выглядит так:

  • танков – 3745 (+5) единиц,
  • боевых бронированных машин – 7295 (+8) единиц,
  • артиллерийских систем – 3068 (+15) единиц,
  • РСЗО – 559 (+2) единицы,
  • средства ПВО – 312 (+2) единицы,
  • самолетов – 308 (+0) единиц,
  • вертолетов – 294 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2636 (+9) единиц,
  • крылатые ракеты – 970 (+0) единиц,
  • корабли /катера – 18 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5996 (+12) единиц,
  • специальная техника – 393 (+2) единицы.

Автор: Анна Романюк