Мобилизационное движение идет, перекидывают ракеты – Арестович об угрозе наступления из Беларуси
По официальному заявлению Беларуси, у нее нет планов вмешиваться в какие-либо конфликты. Однако в стране происходит определенное мобилизационное движение. Однако оно началось еще до российского вторжения в Украину.
Об этом в эфире с Марком Фейгиным на ютуб-канале ФЕЙГИНLIVE рассказал советник главы ОПУ Алексей Арестович, передает 24 канал. Он считает, что эти меры убеждают белорусское руководство в том, что не нужно проводить мобилизацию, потому что никто не придет мобилизовываться.
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Во время крайней попытки мобилизации, когда был опрос по телефону, 90% людей послали подальше военкомат, а 10% не поняли, кто звонит,
– рассказал Арестович.
По его мнению, именно поэтому опасаться белорусов не следует.
"А российской армии возможно нужно. Недавно в Беларусь они перекинули ракеты. Однако наземного вторжения оттуда не видно", – отметил собеседник.
Советник отмечает, что у нас подготовка к сопротивлению вторжению продолжается в полной мере. Проводятся цепочки командно-штабных учений, инфраструктурное и инженерное оборудование местности, создание группировок войск, соответствующих резервов и прочее.
Если соберутся нападать, во-первых, мы увидим это заранее, а во-вторых, мы им "вломим" – больно и безжалостно. Ведь никто не будет ждать, пока они снова придут на Север Украины и начнут свою привычную работу по убийству мирного населения,
– подчеркнул Арестович.
Арестович рассказал о мобилизационном движении в Беларуси и угрозе вторжения: смотрите видео
Участие Беларуси в войне в Украине: важно
- В Беларуси продолжается формирование группировки войск так называемого Союзного государства. На Волынском, Житомирском и Киевском направлениях признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружили.
- В рамках создания региональной группировки войск так называемого союзного государства в Беларусь прибыли несколько тысяч мобилизованных россиян. Учитывая это, Украина должна быть готова к любому развитию событий.
- В Беларуси на территории белорусской Брестской области прошли учения подразделений 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии вооруженных сил России. Однако военнослужащие, призываемые в ходе мобилизации, имеют низкий уровень морально-психологического состояния, в частности из-за неудовлетворительного обеспечения.
- Угроза повторного наступления с территории Беларуси не исчезла, об этом подчеркивают в украинском Генштабе. По их данным, сейчас возможны провокации и диверсии на границе.