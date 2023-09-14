Стягивают "Смерчи" и "Полонезы": в Беларуси проведут масштабные военные учения

Минобороны Беларуси запланировало провести масштабные учения в конце сентября. В них враждебная страна планирует привлечь реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" и "Полонез", созданный на основе первого.

Учебу еще в конце августа анонсировал так называемый начальник Департамента международного военного сотрудничества минобороны Беларуси Валерий Ревенко. Кстати, в начале августа Минск начал обучение у Сувальского коридора рядом с границей Польши и Литвы.

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Что известно о новых запланированных учениях белорусов

Ревенко уверял, что они уже предупредили об обучении государства-участника ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года.

В телеграмм-канале мониторинговой группы отметили, что по их данным, для учений Беларусь привлечет подразделения:

6-й механизированной бригады;

11-й механизированной бригады (в том числе 841-я группа артиллерии и разведывательный батальон);

19-й механизированной бригады (в том числе 191-я группа артиллерии);

️120-й механизированной бригады.

336-й реактивной артиллерийской бригады и др.

Известно, что в Беларуси уже готовятся к учениям. В частности, проводят:

обзоры, на которых проверяются наличие и состояние снаряжения, вооружения и военной техники;

занятия по профилактике "негативного информационного воздействия на личный состав".

Военнослужащим приходится алгоритм распознавания ложной информации (фейков), а также порядок использования социальных сетей и мессенджеров,

– заявили в телеграмм-канале.

Более того, мониторинговая группа со ссылкой на свою информацию сообщила, что подразделения 336-й реактивной артиллерийской бригады уже начали перемещаться в район проведения учений. Именно эта бригада имеет на вооружении реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Полонез".

Россия вывела из Беларуси почти все свои подразделения

7 сентября в Государственной пограничной службе Украины заявили, что Россия вывела из Беларуси в рамках ротации практически все свои подразделения, завершившие подготовку. Вместо этого новые подразделения Кремль не завел.

Впоследствии военный эксперт и полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, что после того, как Россия начала выводить из Беларуси личный состав и технику, то угроза наступления от Минска существенно уменьшилась.

Роман Свитан также отметил, что на территории Беларуси находилось не более 10 тысяч единиц личного состава врага. Кроме того, СМИ писали, что враги забрали из Беларуси всю свою авиацию.

Белорусский "Полонез" представляет собой реактивную систему залпового огня калибра 301 миллиметр. Она может поразить открытую и скрытую живую силу, небронированную и бронированную военную технику и другие объекты. В 2017 году Беларусь увеличила дальность оружия до 300 километров, сменив ракеты.