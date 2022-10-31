Постоянно прилетает, но жители Белгорода запустили флешмоб – признаются в любви ПВО

Странный флешмоб запустили жители Белгородской области, решили мотивировать своих вояк, чтобы те защищали от прилетов. Конечно, "хлопок" там действительно зачастил, но о какой успешной работе ПВО они говорят – не знаем.

Но нашлись несколько местных жительниц, решивших совсем не наигранно, и надеемся, бесплатно, выразить благодарность российским военнослужащим.

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В соцсетях распространили видео с участием очаровательных девушек (так указано в сообщении), одетых в разноцветные свитшоты с надписью "ПВО" и изображением сердца.

Работают "днем и ночью"

Мол, так они признаются в любви военнослужащим России, которые, как утверждается, "днем и ночью оберегают жителей города и области".

Впрочем, если проанализировать сообщения о взрывах, "хлопке", пожарах, возгораниях и других неприятных инцидентах, – эта любовь невзаимна.

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