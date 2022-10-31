Постоянно прилетает, но жители Белгорода запустили флешмоб – признаются в любви ПВО
Странный флешмоб запустили жители Белгородской области, решили мотивировать своих вояк, чтобы те защищали от прилетов. Конечно, "хлопок" там действительно зачастил, но о какой успешной работе ПВО они говорят – не знаем.
Но нашлись несколько местных жительниц, решивших совсем не наигранно, и надеемся, бесплатно, выразить благодарность российским военнослужащим.
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В соцсетях распространили видео с участием очаровательных девушек (так указано в сообщении), одетых в разноцветные свитшоты с надписью "ПВО" и изображением сердца.
Работают "днем и ночью"
Мол, так они признаются в любви военнослужащим России, которые, как утверждается, "днем и ночью оберегают жителей города и области".
Впрочем, если проанализировать сообщения о взрывах, "хлопке", пожарах, возгораниях и других неприятных инцидентах, – эта любовь невзаимна.
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Безответная любовь: как часто прилетает в Белгороде
- Буквально вчера вечером, 30 октября, в Белгородской области были слышны взрывы, после чего в одном из населенных пунктов исчез свет.
- И, собственно, за месяц таких инцидентов насчитывают несколько десятков. 20 октября в очередной раз в Белгороде прогремели взрывы. Тогда россияне традиционно писали, что информацию уточняют. Однако потом так ничего и не поведали.
- Перед этим, 19 октября, в городе на электростанции вспыхнул масштабный пожар. Жителей оставили без света.
- Более того, часто причиной взрывов являются собственно сами же россияне со своей криворукостью. Ведь ракеты, которые они запускают в сторону Харькова из окрестностей Белгорода, часто там и падают. Харьковчане не раз наблюдали, как россияне сами себя обстреливают.
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