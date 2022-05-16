В Белгородской области ни дня без происшествий: загорелся цех по изготовлению лака

В российском Белгороде снова что-то пылает. На этот раз пожар вспыхнул в цеху по изготовлению лаков.

В российских соцсетях появилась информация о том что в ночь на 16 мая около 2 часов ночи в городе Строитель Белгородской области, произошел пожар, передает 24 канал.

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На ликвидацию направили три пожарно-спасательные части, а пожар площадью 72 квадрата локализовали до 4 часов утра.

Известно, что это вспыхнул уже не эксплуатируемый цех по производству лака. Также огонь повредил металлическую емкость с термическим маслом на площади около 10 кубических метров. Информацию о причинах возгорания все еще устанавливают.

Пожар вспыхнул в цеху возле Белгорода / Фото росСМИ

Взрывы в России: главное о последних инцидентах

Напомним, что в последнее время в приграничных областях России ежедневно происходит что-то странное. Жители часто слышат звуки, похожие на взрывы, а затем возникают пожары.

Еще с начала мая в российском Белгороде периодически что-то "хлопает". 1 мая горели резервуары с топливом, а жители слышали взрывы. Выяснилось, что тогда горели помещения, принадлежащие минобороны России.

Уже на следующий день, 2 мая, вспыхнул большой пожар недалеко от Белгорода. После взрывов очевидцы увидели огромный столб дыма. Известно, что тогда горел склад с боеприпасами.

Также 2 мая вспыхнул масштабный пожар на Пермском пороховом заводе. Тогда в результате инцидента погибли два человека, еще один – пострадал.

Взрывы в центре Белгорода люди услышали и 3 мая. Из-за громких звуков сработали сигнализации автомобилей.

После нескольких дней тишины 11 мая жители Белгородской области наблюдали за большим пожаром и были шокированы взрывами. Они публиковали фото масштабных возгораний, а вместе с этим в привычном для себя стиле обвиняли в атаке Украину.

15 мая в Ростовской области в России снова случился пожар. Тогда горел завод по производству джинсов. Пожар площадью 250 квадратных метров охватил производственное здание компании Gloria Jeans в городе Шахты. К ликвидации привлекали 58 пожарных и 17 единиц техники.

А в ночь на 16 мая в Белгороде местные наблюдали уже не "хлопки", а "шары", летевшие в их небе. Информацию обнародовали в 23:53, 15 мая. На кадрах заметно, как враги запускают "шары".

В ночь на 15 мая неизвестные пытались поджечь помещение военкомата в одном из регионов России. РосСМИ сообщают о том что за последние двое суток это уже третья попытка сжечь помещение, где российская армия набирает молодое "пушечное мясо". Попытки поджогов военкоматов были зафиксированы в Волгограде, а также в Ростовской и Рязанской областях.

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