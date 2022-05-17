В Белгородской области снова "хлопок": россияне уже традиционно обвиняют Украину
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах приграничных сел России. По его словам, к инциденту причастна Украина. В то же время официальные подтверждения и доказательства отсутствуют.
По данным росСМИ, на этот раз выстрелы слышали в селе Безымянном, откуда часть россиян эвакуировали еще 14 апреля – после загадочных взрывов в соседнем пограничном населенном пункте Сподарюшино, сообщает 24 канал.
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"Хлопок" в приграничных населенных пунктах
Взрывы в Безымянном
Впервые информацию о якобы обстрелах со стороны Украины распространил глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев. Он рассказал, что в селе Безымянное есть потерпевшая.
Есть одна пострадавшая – ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, ее жизни ничего не угрожает.
– рассказал Бондарев.
Также, по его словам, есть разрушение инфраструктуры. Сейчас идет обход территории, который поможет оценить потери.
Обстрел Теткино
Сегодня вечером также стало известно о новых обстрелах в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что странные звуки, похожие на выстрелы, раздались в пограничном пункте Теткино. Он уточнил, что под минометный обстрел попала территория сахароварни на окраине поселка городского типа.
По предварительным данным, жертв нет, детали уточняются.
Хроника самых громких "хлопков" в России
Интересно, что похожие инциденты уже тенденция – в приграничных областях России о выстрелах и пожарах сообщают чуть ли не каждый день.
- В российском Белгороде "хлопки" фиксируют с 1 мая. Сначала там горели резервуары с топливом, впоследствии власти региона сообщили о пожарах в помещениях, принадлежащих Минобороны России.
- 2 мая вблизи Белгорода вспыхнул еще один масштабный пожар. После взрывов очевидцы увидели огромный столб дыма. Известно, что тогда горел склад с боеприпасами.
- Тогда же о пожаре сообщили на Пермском пороховом заводе. В результате инцидента погибли два человека.
- Взрывы в центре Белгорода люди услышали и 3 мая. Из-за громких звуков сработали сигнализации автомобилей.
- 11 мая жители Белгородской области наблюдали еще один пожар. Очевидцы публиковали фото масштабных возгораний.
- 15 мая пожары зафиксировали в Ростовской области – горел завод по производству джинсов. Пожар площадью 250 квадратных метров охватил производственное здание компании Gloria Jeans в городе Шахты. К ликвидации привлекали 58 пожарных и 17 единиц техники.
- 16 мая сообщили о пожаре в одном из крупных бизнес-центров Москвы. Когда на место происшествия приехали пожарные, огонь распространился на площадь 30 квадратных метров.
- 17 мая в Новосибирской области России вспыхнул завод, который занимается изготовлением изделий из полиэтилена. Горели как и офисные помещения, так и производственные мощности и склады.
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