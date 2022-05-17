В Белгородской области снова "хлопок": россияне уже традиционно обвиняют Украину

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах приграничных сел России. По его словам, к инциденту причастна Украина. В то же время официальные подтверждения и доказательства отсутствуют.

По данным росСМИ, на этот раз выстрелы слышали в селе Безымянном, откуда часть россиян эвакуировали еще 14 апреля – после загадочных взрывов в соседнем пограничном населенном пункте Сподарюшино, сообщает 24 канал.

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"Хлопок" в приграничных населенных пунктах

Взрывы в Безымянном

Впервые информацию о якобы обстрелах со стороны Украины распространил глава Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев. Он рассказал, что в селе Безымянное есть потерпевшая.

Есть одна пострадавшая – ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь уже оказывается, ее жизни ничего не угрожает.

– рассказал Бондарев.

Также, по его словам, есть разрушение инфраструктуры. Сейчас идет обход территории, который поможет оценить потери.

Обстрел Теткино

Сегодня вечером также стало известно о новых обстрелах в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что странные звуки, похожие на выстрелы, раздались в пограничном пункте Теткино. Он уточнил, что под минометный обстрел попала территория сахароварни на окраине поселка городского типа.

По предварительным данным, жертв нет, детали уточняются.

Хроника самых громких "хлопков" в России

Интересно, что похожие инциденты уже тенденция – в приграничных областях России о выстрелах и пожарах сообщают чуть ли не каждый день.

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