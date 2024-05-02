В Бердянске и Мариуполе громко: могло прилететь по оккупантам

2 мая 2024, 21:40
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Вечером 2 мая во временно оккупированных Бердянске и Мариуполе прогремели взрывы. Местные сообщают о пожаре и черном дыме над городом.

По информации СМИ, "прилет" и пожар в Бердянске произошли в микрорайоне Колония. Ранее сообщалось, что именно там, на территории завода "Дормаш", оккупанты устроили базу для ремонта военной техники.

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Кадры пожара в Бердянске опубликовал и советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко. На место происшествия уже направились пожарные и "скорые".

В микрорайоне Колония после взрыва начался пожар / Фото: Петр Андрющенко

Оккупанты уже начали оправдываться и распространять версию, что в Бердянске не произошло ничего критического.

Первый взрыв прогремел в 20:15, после чего начал "гореть камыш". К слову, именно такую версию теперь продвигают и местные оккупационные власти,
– написал Андрющенко.

Взрывы в Мариуполе

Уже вскоре, около 21:23, Петр Андрющенко сообщил о серии взрывов в Мариуполе. По его словам, в городе произошли три взрыва.

Три взрыва. Не слышно на Левобережном. Один звук выхода, два по характеру похожи на прилет,
– добавил советник мэра Мариуполя.

Что сейчас происходит на временно оккупированных территориях

  • Оккупанты используют ударные беспилотники над Запорожской АЭС. Враг намеренно оборудовал пусковые площадки для своих БПЛА прямо возле шестого реактора атомной электростанции. Траектория полета российского БпЛА пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой общин, которые подвергаются постоянным атакам врага.
  • Россияне на оккупированной территории строят железнодорожную альтернативу Крымскому мосту. Железная дорога должна соединить территорию России с Мариуполем, а также с Донецком, Волновахой и другими оккупированными населенными пунктами.
  • Россияне продолжают задешево "продавать" недвижимость украинцев на оккупированных территориях. Сразу за Мариуполем они начали предлагать россиянам выгодно приобрести жилье в Авдеевке.

Автор: Поліна Буянова