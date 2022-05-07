В ближайшие недели Украина должна быть готова к жесткому наступлению России, – Столтенберг
Источник:Welt
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил о возможном обострении агрессии от россиян. Уже в ближайшие недели оккупанты могут попробовать более жестокое наступление.
Столтенберг заверил, что НАТО полно решимости помогать Украине, пока Владимир Путин ведет войну, даже если это займет месяцы или годы.
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В то же время, как отметил генсек Альянса, нужно "сделать все", чтобы конфликт не распространился. При этом центральную роль играет Германия.
Мы должны готовиться к наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большим потерям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов,
– заявил Столтенберг.
По его словам, нынешнее наступление России на Донбассе еще не набрало обороты, поскольку украинские войска умело обороняются.
"Мы видим резкий контраст между российскими и украинскими силами: украинские войска храбрые и знают, за что воюют. Российские войска – страдают от плохого руководства, низкого морального духа и многие не понимают, за что они воюют", – добавил генсек НАТО.
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