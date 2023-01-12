Украинские защитники заставили бежать целый "муравейник" оккупантов под Соледаром: адское видео
На сегодня Соледар – одна из самых горячих точек на карте боевых действий. Однако, несмотря на попытки оккупантов, защитники Украины мужественно отстаивают город и наносят врагу безумные потери.
В частности, в сети появилось видео от украинских военных, которые "невидимым глазом" наблюдали за самоуверенным шествием и бегством с потерями захватчиков. Так, автор видеозаписи сначала отметил, что в сторону украинских военных двигались десятки оккупантов, пишет 24 Канал.
К теме Россияне дальше наступают у Соледара и пытаются окружить Бахмут, но без успеха, – Минобороны
Выжили меньше половины
Потоптаться по нашей земле в одном месте решили от 20 до 30 оккупантов. Такие огромные силы понадобились, очевидно, для атаки украинских позиций, однако результат оккупантам вряд ли понравился.
Ведь, как видно из видео, "почему-то" назад возвращалось уже гораздо меньше захватчиков, меньше половины. При этом убегали они так быстро, что создавалось впечатление, будто это ускоренное видео, а не съемка в реальном времени. Как отметил сам военный, атаку пушечного мяса России украинские воины успешно отбили.
Если бы не онлайн запись, я бы сказал, что с ускорением убегают. Бегут, твари,
– смеялся военный.
Продолжение следует
Тем, кто выжил, очевидно, радоваться новому дню осталось не так уж долго. Ведь военные проследили, куда именно бежали россияне, и между собой обсуждали предстоящий удар по ним.
Состоялся ли он в считанные минуты или с наступлением темноты, как в начале говорил защитник – неизвестно. Однако понятно одно – военные Украины превращают родную землю в настоящий ад для оккупантов, чтобы те, кому посчастливится выжить, на всю жизнь запомнили и передали потомкам, что сунуться с оружием к украинцам – всегда плохая идея.
Украинские военные показали "облака" оккупантов: видео (18+. Нецензурная лексика)
Что происходит в Соледаре: коротко
- Не сумев захватить Бахмут, оккупанты переключили свое внимание на Соледар. Поэтому сейчас в городе идут самые жесткие бои. В частности известно, что оккупанты из Херсона перебросили в Соледар и Кременную элитных русских десантников и вагнеровцы.
- В Минобороны заявили, что сейчас в Соледаре подступы к позициям усеяны телами врага. Они практически лежат под ногами наших военных. Также военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что украинские военные положили там уже несколько тысяч спецназовцев России.
- Прокомментировали потери россиян и в ОП. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что пока невозможно сказать точно, какие потери несет российская армия на этом направлении. Однако говорится не о тысяче или двух, а о десятках тысяч 200-х оккупантов.
- Отметим, что недавно Пригожин похвастался, что город уже под контролем вагнеровцев. Однако это не так. Более того, из-за интенсивных боев, по словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексея Громова, контроль города той или иной стороной сейчас оценивать неуместно.