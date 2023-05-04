Страх и паника дают свое: в более чем 20 городах России отменили парады 9 мая
Источник:"Верстка"
Россияне в более чем 20 городах отменили свои парады. Населённые пункты, недалеко от фронта, заявили, что не будут проводить парады "по соображениям безопасности".
В Брянске заявили, что парад провести "не могут". Причину местный губернатор не объяснил. Другие же заявляют о страхе или о "солидарности".
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Россия отменила парады в более чем 20 городах
Не менее чем в 21 городе российские власти отменили парады 9 мая,
– сообщило издание.
Также СМИ отметили, что в прошлом году в этих городах проводились парады. Известно, что "по соображениям безопасности" от парадов отказались в:
- Калуге;
- Рязани;
- Орле;
- Саратове;
- Гусево Калининградской области;
- Липецке;
- Ельце;
- Тюмени.
Иные причины придумали в Пскове и Великих Луках. Там местные власти заявили, что боятся не только за безопасность, но и за "морально-этические аспекты". Губернатор Михаил Ведерников заявил, что, мол, в регион на реабилитацию приезжают многие военные, которые звуки фейерверков "воспринимают совершенно по-другому". Он заявил, что якобы деньги с салютов отправят, чтобы "помочь" оккупантам на войне.
Кроме того, в разных городах нашли самые разные причины, чтобы не проводить парад. В частности:
- в Курске – "учитывая текущую ситуацию";
- Белгороде – "чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих" в центре города;
- в Краснодаре и Сочи – парад официально не отменили, однако объяснили, что военная техника будет только в Новороссийске;
- в Брянске – заявили, что "не могут". Причину своей несостоятельности губернатор Александр Богомаз не назвал.
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Оккупанты не будут проводить парадов в оккупированном Крыму
Так называемый российский "глава" полуострова Сергей Аксенов заявил, что решение отменить парады приняли в Керчи, Симферополе и Севастополе. Причиной назвали "мнение безопасности".
Кроме того, парады не будут проводить в далеких от фронта Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. Там мэрия заявила, что хотят выразить "солидарность с другими регионами страны, где из соображений безопасности уже упразднили праздничные мероприятия".
Стоит отметить, что, например, от Нижневартовска до временно оккупированного Донецка около 3500 километров.Обратите внимание! Кремль испуган перед 9 мая. Рупор Путина Дмитрий Песков заявил, что власть "готовится к диверсиям".
Следует отметить, что украинская разведка призвала россиян не идти на парады 9 мая и держаться подальше от военных объектов.