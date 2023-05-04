Страх и паника дают свое: в более чем 20 городах России отменили парады 9 мая

Россияне в более чем 20 городах отменили свои парады. Населённые пункты, недалеко от фронта, заявили, что не будут проводить парады "по соображениям безопасности".

В Брянске заявили, что парад провести "не могут". Причину местный губернатор не объяснил. Другие же заявляют о страхе или о "солидарности".

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Россия отменила парады в более чем 20 городах

Не менее чем в 21 городе российские власти отменили парады 9 мая,

– сообщило издание.

Также СМИ отметили, что в прошлом году в этих городах проводились парады. Известно, что "по соображениям безопасности" от парадов отказались в:

Калуге;

Рязани;

Орле;

Саратове;

Гусево Калининградской области;

Липецке;

Ельце;

Тюмени.

Иные причины придумали в Пскове и Великих Луках. Там местные власти заявили, что боятся не только за безопасность, но и за "морально-этические аспекты". Губернатор Михаил Ведерников заявил, что, мол, в регион на реабилитацию приезжают многие военные, которые звуки фейерверков "воспринимают совершенно по-другому". Он заявил, что якобы деньги с салютов отправят, чтобы "помочь" оккупантам на войне.

Российские города, в которых власти отменили парады на 9 мая

Кроме того, в разных городах нашли самые разные причины, чтобы не проводить парад. В частности:

в Курске – "учитывая текущую ситуацию";

Белгороде – "чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих" в центре города;

в Краснодаре и Сочи – парад официально не отменили, однако объяснили, что военная техника будет только в Новороссийске;

в Брянске – заявили, что "не могут". Причину своей несостоятельности губернатор Александр Богомаз не назвал.

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Оккупанты не будут проводить парадов в оккупированном Крыму

Так называемый российский "глава" полуострова Сергей Аксенов заявил, что решение отменить парады приняли в Керчи, Симферополе и Севастополе. Причиной назвали "мнение безопасности".

Кроме того, парады не будут проводить в далеких от фронта Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. Там мэрия заявила, что хотят выразить "солидарность с другими регионами страны, где из соображений безопасности уже упразднили праздничные мероприятия".

Стоит отметить, что, например, от Нижневартовска до временно оккупированного Донецка около 3500 километров.

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Следует отметить, что украинская разведка призвала россиян не идти на парады 9 мая и держаться подальше от военных объектов.