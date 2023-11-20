В Болгарии боятся диверсий со стороны России для срыва поставок оружия Украине, – Financial Times

Болгарский оружейный магнат Эмилиан Гебрев сказал, что обеспокоен тем, что российские диверсанты атаковали заводы и склады его компании Emco. По его словам, это произошло, чтобы сорвать поставки оружия для Украины.

Ведь Гебрев производит поставляемые Украине шары и танковые снаряды советского образца. По словам журналистов, говорится об ориентировочно 40% шаров и снарядов, которые ВСУ используют на фронте.

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Что известно о беспокойстве производителя оружия в Болгарии

Россияне очень заинтересованы нашими объектами и людьми, как их обслуживают. Вопрос в том, как болгарские власти смогут защитить отрасль и отдельных лиц, владельцев предприятий отрасли. Неудачные расследования, уничтоженные доказательства – это проблема,

– заявил бизнесмен.

Он отметил, что в Болгарии не задержали и не привлекли к ответственности ни одного российского агента из-за его отравления, вероятно, "Новичком" в 2015 и взрывы на объектах Emco в 2011 и 2022 годах.

"Не было никакого результата ни в одном из более десятка дел, связанных с российскими террористическими актами и шпионской сетью в Болгарии. Все расследования либо были остановлены, либо зашли в тупик, и ни одно дело не было передано в суд", – сказал болгарский бизнесмен.

Эмилиан Гебрев заметил, что это следствие постоянного влияния Москвы на болгарское правительство.

Российские угрозы (означают), что необходимо принять новый комплекс мер на национальном уровне, а также на уровне НАТО,

– убежден владелец компании.

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