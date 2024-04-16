В Брянске произошел пожар на подстанции: обесточены несколько военных объектов врага

16 апреля 2024, 14:45
Читати новину українською

Источник:

ГУР МО

В российском Брянске ночью вспыхнул пожар на подстанции. В результате этого обесточены военные и промышленные объекты оккупантов.

Пожар произошел в ночь на 16 апреля. Известно, что в результате уничтожения одного трансформатора, по меньшей мере 3 военные объекты врага остались без электропитания.

Важно Восхваление "уклонистов": в ГУР рассказали о новой ИПСО врага для срыва мобилизации

В Брянске пожар на подстанции

Как сообщили в разведке, в ночь на 16 апреля в Брянске произошел пожар на подстанции. В результате – было обесточено сразу несколько военных и промышленных объектов.

В частности, был уничтожен трансформатор на электроподстанции мощностью 110 киловатт. Теперь без электропитания остались по меньшей мере 3 военных объекта:

  • военная часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);
  • 111-й военный завод (машиностроительное предприятие);
  • 192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).

В разведке отметили, что эти объекты оккупанты использовали в полномасштабной войне против Украины.

За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие,
– добавили в ГУР.

В Брянске был пожар на подстанции: смотрите видео

В России постоянно что-то горит и взрывается

  • Утром 15 апреля россияне заявили о якобы на атаке беспилотников по аэропорту Белгорода. Взрывы раздавались еще ночью 12 апреля, однако о последствиях решили рассказать только через 3 дня. Россияне заявили, что в результате "атаки" на аэропорт только загорелась трава. Однако губернатор Белгородщины подтвердил, что дроны также атаковали здание "Газпрома".
  • В российском городе Владимир 13 апреля также было неспокойно. Как писали местные телеграм-каналы, мужчина бросил коктейль Молотова в здание областной администрации, а также в припаркованный рядом со зданием администрации автомобиль Hyundai Creta. Возгорание оперативно ликвидировали, а злоумышленника задержали. Традиционно российские пропагандисты заявили об "украинском следе".
  • В Москве 12 апреля взорвали автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Предатель с 2014 года и до 2018 шпионил в спецслужбе в пользу врага, а в 2019 году – сбежал в Россию.

Автор: Анжеліка Байбак