В Брянске произошел пожар на подстанции: обесточены несколько военных объектов врага

В российском Брянске ночью вспыхнул пожар на подстанции. В результате этого обесточены военные и промышленные объекты оккупантов.

Пожар произошел в ночь на 16 апреля. Известно, что в результате уничтожения одного трансформатора, по меньшей мере 3 военные объекты врага остались без электропитания.

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В Брянске пожар на подстанции

Как сообщили в разведке, в ночь на 16 апреля в Брянске произошел пожар на подстанции. В результате – было обесточено сразу несколько военных и промышленных объектов.

В частности, был уничтожен трансформатор на электроподстанции мощностью 110 киловатт. Теперь без электропитания остались по меньшей мере 3 военных объекта:

военная часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);

111-й военный завод (машиностроительное предприятие);

192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).

В разведке отметили, что эти объекты оккупанты использовали в полномасштабной войне против Украины.

За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие,

– добавили в ГУР.

В Брянске был пожар на подстанции: смотрите видео

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