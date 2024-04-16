В Брянске произошел пожар на подстанции: обесточены несколько военных объектов врага
Источник:ГУР МО
В российском Брянске ночью вспыхнул пожар на подстанции. В результате этого обесточены военные и промышленные объекты оккупантов.
Пожар произошел в ночь на 16 апреля. Известно, что в результате уничтожения одного трансформатора, по меньшей мере 3 военные объекты врага остались без электропитания.
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В Брянске пожар на подстанции
Как сообщили в разведке, в ночь на 16 апреля в Брянске произошел пожар на подстанции. В результате – было обесточено сразу несколько военных и промышленных объектов.
В частности, был уничтожен трансформатор на электроподстанции мощностью 110 киловатт. Теперь без электропитания остались по меньшей мере 3 военных объекта:
- военная часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);
- 111-й военный завод (машиностроительное предприятие);
- 192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).
В разведке отметили, что эти объекты оккупанты использовали в полномасштабной войне против Украины.
За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие,
– добавили в ГУР.
В Брянске был пожар на подстанции: смотрите видео
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