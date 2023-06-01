Россия убивает детей, дайте больше оружия: эксклюзивный фоторепортаж с митинга украинцев в Брюсселе

В Брюсселе украинцы вышли с протестом под здание миссии России при ЕС после гибели ребенка во время массированной ракетной атаки в Киеве. Граждане Украины и их друзья почтили память погибших и призвали европейцев предоставить еще большее оружие.

По словам организаторов события, общественной организации "Promote Ukraine", сегодняшняя акция должна была пройти по случаю Международного дня защиты детей под офисом ООН. Однако из-за утренней ракетной атаки украинцы быстро вышли на улицу с реакцией. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

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Украинцы в Брюсселе устроили акцию в честь детей, погибших от войны

Во время акции протеста участники почтили память погибших детей во время войны. Украинцы в Брюсселе призвали европейцев предоставить больше оружия и защитить украинских детей.

Украинцы в Брюсселе устроили митинг / Фото Софии Назаренко

Кроме того, митингующие требуют вводить больше санкций против России и посадить диктатора Путина в тюрьму.

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Во время российской атаки на Киев 1 июня погиб ребенок

В День защиты детей 1 июня русские войска ударили баллистическими ракетами "Искандер" по Киеву. Все ракеты сбили средства противовоздушной обороны.

Однако обломки ракет все же нанесли ущерб жителям города. В результате этой атаки погибли 3 человека среди них был один ребенок.

Всего после ночного ракетного террора ранения получили 11 киевлян.