В Черном море находятся 3 корабля и подводная лодка: на них – 28 ракет
Оккупанты до сих пор держат в Черном море 3 корабля-ракетоносца. Также там есть подводная лодка, оснащенная "Калибрами".
Всего на кораблях находится 28 ракет. Об этом рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге, передает 24 канал.
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На подводной лодке – 4 ракеты. Гуменюк отметила, что здесь изменений не последовало. Кроме того, на карауле находится 1 большой десантный корабль.
Не игнорируйте тревогу
Ранее в Генштабе ВСУ рассказывали, что в северо-западной части Черного моря российская корабельная группировка продолжает блокировать морские коммуникации Украины и вести разведку.
Из-за ракетной угрозы рекомендовали не игнорировать воздушную тревогу.
На Змеином – украинский флаг
- Украинские военные 30 июня сообщили, что после очередных мощных ударов российские оккупанты сбежали с острова Змеиный.
- В России это подтвердили, однако поражение назвали "жестом доброй воли". Соврали, чтобы продемонстрировать, мол, "не препятствуют экспорту зерна из Украины".
- Захватчики, убегая, жгли документы и миновали территорию. Затем они атаковали остров фосфорными снарядами. Через несколько дней была повторная атака.
- Остров зачистили от остатков оккупантов. Уже 4 июля показали, что на Змеином развевается украинский флаг.
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