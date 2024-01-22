В ГБР показали видео задержания Гринкевича-младшего

Сын скандального львовского бизнесмена Гринкевича пытался договориться о незаконном пересечении границы. Во время этого его задержали работники Государственного бюро расследований.

Важно, что не так давно против Романа Гринкевича открыли уголовное производство, объявив ему о подозрении. Затем стало известно, что он скрывается от следствия. Однако уже 22 января сына Игоря Гринкевича задержали в Одессе.

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Задержание Романа Гринкевича

Отметим, что о скрывании и начале розыска Гринкевича-младшего правоохранители сообщили 18 января 2024 года. О его задержании менее чем за неделю проинформировали в Офисе Генерального прокурора и Государственном бюро расследований.

Работники ГБР установили местонахождение подозреваемого по резонансному делу о закупке некачественной военной одежды для нужд Вооруженных Сил Украины. Сегодня (22 января – 24 Канал) в 07:00 на основании постановления суда в Одессе задержан Роман Гринкевич. Он уклонился от органов досудебного расследования,

– заявил директор Бюро Алексей Сухачев.

Правоохранители вспомнили, что отец Романа Гринкевича – частный предприниматель, которого подозревают в организации преступной организации, противоправно завладевшей бюджетными средствами. Размер убытков оценивают в более чем 934 миллиона гривен.

Игорь Гринкевич получил уже два подозрения. Первое касалось дела о взятке следователю, а другое – как раз-таки завладения бюджетными средствами. По этому же второму делу было объявлено подозрение его сыну Роману 17 января. Кроме того, еще нескольким лицам, имеющим отношение к преступной организации.

В подозрении в отношении Романа Гринкевича и еще нескольких человек говорится о том, что он обворовывал украинскую армию, поставляя бойцам некачественную одежду. Сейчас продолжается досудебное расследование. Гринкевичу-младшему должны избрать меру пресечения.

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