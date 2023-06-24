В Днепре несколько домов разрушены полностью в результате атаки окупантов: есть пострадавшие

Во время массированной атаки россиян ночью на 24 июня под удар попал частный сектор Днепра. К сожалению, пострадали среди жителей города.

О ситуации в городе сообщил мэр Борис Филатов. Он отметил, что на месте "прилетов" не было ни одной военной цели.

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В Днепре – серьезные разрушения

Городской голова рассказал, что оккупанты снова обстреляли частный сектор. По его словам, после циничной атаки россиян несколько домов разрушены полностью.

Огромная воронка после взрыва. Есть пострадавшие. Все службы работают,

– написал Филатов

И добавил, что все подробности относительно последствий обстрелов Днепра впоследствии опубликует военно-гражданская администрация.

Взрывы в Днепре: что известно

Около 1:42 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Приблизительно через час в городе услышали первые взрывы, а после 3:00 – повторные.

Сначала в Воздушных Силах предупреждали о Х-22 в направлении Днепра. После этого там рассказали об угрозе применения врагом ударных БПЛА. Сирены известили об отбое в области только после 4:00.

Кратко о массированной атаке России