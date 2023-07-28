В Днепре сообщили о прилете по жилому дому
Российские оккупанты вечером 28 июля в очередной раз атаковали Украину. В частности, взрывы прогремели в Днепре.
Захватчики попали по жилой многоэтажке. Сначала об этом сообщил народный депутат Александр Бакумов, а затем и в МВД.
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Россияне ударили по многоэтажке в Днепре
Бакумов в 21:00 сообщил, что россияне ударили ракетой по жилой многоэтажке в Днепре.
Оперативно – спасательные службы начали работы по спасению людей и ликвидации последствий. Это военное преступление, дерзкое нарушение законов и обычаев войны. Исполнители и заказчики – военные преступники. И они будут наказаны,
– подчеркнул нардеп.
Также на вражеский обстрел отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Российские террористы", – написал глава ОП.
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На месте работают спасатели
Впоследствии информацию о попадании в многоэтажку подтвердил глава министерства внутренних дел Игорь Клименко.
Днепр. Российские террористы попали в многоэтажку. По состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека. На месте работают спасатели и полицейские,
– написал глава ведомства.
По его словам, они совершают поквартирный обход. Местным жителям оказывают необходимую помощь.
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Оккупанты не прекращают обстреливать мирные города
- Оккупационные войска 26 июля нанесли массированный удар по Украине. Атака россиян началась с пуска трех "Калибров", которые силы ПВО сбили в пределах Винницкой и Житомирской областей.
- После этого захватчики выпустили сразу 36 крылатых ракет Х-101/Х-555, 33 из которых, к счастью, обезвредили. Кроме того, россияне выпустили по Украине еще 4 "Кинжала".
- Ночью 27 июля враг продолжил атаку, направив по Одесской области 2 "Калибра". Их не удалось сбить, однако силы ПВО ликвидировали все 8 "Шахедов".
- Целью российских военных во время массированного ракетного удара был Староконстантинов.