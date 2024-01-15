В Днепропетровской области раздавались взрывы: там ПВО сбила вражескую ракету

В Днепропетровской области днем 15 января прогремели мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали о движении вражеской ракеты.

Наконец стало известно, что наши силы противовоздушной обороны отработали по вражеской цели. Ракету сбили в Днепропетровском районе.

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В Днепропетровской области сбили российскую ракету

Воздушные силы около 15 часов 5 минут предупреждали об активности тактической авиации на юге. В конце концов, стало известно о движении вражеской ракеты в направлении Днепропетровской области.

Внимание! Ракета на Днепр!

– сообщили в Воздушных силах.

В конце концов, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вражескую цель уничтожили наши защитники.

"В Днепровском районе наши сбили вражескую ракету", – написал он.

Лысак также поблагодарил воздушное командование "Восток" за работу по российской ракете. Пока неизвестно, какого типа была эта ракета.

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