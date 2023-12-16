В Донецке, вероятно, прилет по военной базе оккупантов: над городом поднялся черный дым

16 декабря 2023, 12:35
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Над оккупированным Донецком взвился огромный столб черного густого дыма. Вероятно, прилетело по военной базе русских захватчиков.

Соответствующие кадры из оккупированного Донецка были распространены в сети. Об этом пишет 24 Канал.

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Что известно по прилету в Донецке

Журналист и блогер Денис Казанский сообщил, что прилетело в военную базу кафиров в Буденновском районе Донецка.

Вероятно, прилетело по вражеской базе: смотрите видео

Вспыхнул сильный пожар. Густой черный дым поднялся над городом, он виден в разных районах.

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Густой дым виден издалека: смотрите видео

"Новости Донбасса" сообщили, что в результате обстрела в Буденовском районе горит цистерна с нефтепродуктами. Заметили, что 15 декабря в этом же районе последовал удар по нефтебазе.

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По данным СМИ, горит цистерна с нефтепродуктами: смотрите видео

Заметим, что официальных данных пока не было.

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В оккупированном Крыму прогремели взрывы

  • Вечером 15 декабря во временно оккупированном Крыму было очень неспокойно. Там прогремели мощные взрывы.
  • Местные телеграм-каналы сообщили о "ракетной" угрозе на аннексированном полуострове около 18 часов 59 минут. В частности, оккупанты снова жаловались о каком-то "треугольнике" в небе.
  • В сети сообщили, что два взрыва прогремели в Симферопольском районе. Впрочем, громкие звуки тоже долетали и до Джанкоя.
  • Журналисты "Крым.Реалии" отметили, что в Севастополе было слышно несколько пусков с реактивных бомбометов.
  • Позже во вражеском минобороны заявили, что над Крымом якобы "сбили" 32 "дроны". О пострадавших и каких-либо разрушениях не сообщали.

Автор: Юлія Муріна