В Донецке, вероятно, прилет по военной базе оккупантов: над городом поднялся черный дым
Над оккупированным Донецком взвился огромный столб черного густого дыма. Вероятно, прилетело по военной базе русских захватчиков.
Соответствующие кадры из оккупированного Донецка были распространены в сети. Об этом пишет 24 Канал.
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Что известно по прилету в Донецке
Журналист и блогер Денис Казанский сообщил, что прилетело в военную базу кафиров в Буденновском районе Донецка.
Вероятно, прилетело по вражеской базе: смотрите видео
Вспыхнул сильный пожар. Густой черный дым поднялся над городом, он виден в разных районах.
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Густой дым виден издалека: смотрите видео
"Новости Донбасса" сообщили, что в результате обстрела в Буденовском районе горит цистерна с нефтепродуктами. Заметили, что 15 декабря в этом же районе последовал удар по нефтебазе.
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По данным СМИ, горит цистерна с нефтепродуктами: смотрите видео
Заметим, что официальных данных пока не было.
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В оккупированном Крыму прогремели взрывы
- Вечером 15 декабря во временно оккупированном Крыму было очень неспокойно. Там прогремели мощные взрывы.
- Местные телеграм-каналы сообщили о "ракетной" угрозе на аннексированном полуострове около 18 часов 59 минут. В частности, оккупанты снова жаловались о каком-то "треугольнике" в небе.
- В сети сообщили, что два взрыва прогремели в Симферопольском районе. Впрочем, громкие звуки тоже долетали и до Джанкоя.
- Журналисты "Крым.Реалии" отметили, что в Севастополе было слышно несколько пусков с реактивных бомбометов.
- Позже во вражеском минобороны заявили, что над Крымом якобы "сбили" 32 "дроны". О пострадавших и каких-либо разрушениях не сообщали.