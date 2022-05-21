В Донецкой области комендантский час отныне будет начинаться в 21:00

21 мая 2022 , 17:29
Читати новину українською

Источник:

телеграм Павла Кириленко

Ситуация в Донецкой области крайне неспокойная. Враг не оставляет попыток захватить всю территорию области, нанося постоянные удары.

В Донецкой области сменили время комендантского часа

Поэтому было принято решение сменить время комендантского часа – с понедельника он будет начинаться в 21:00, и продлится до 05:00 утра. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Главное Ракетный удар по Ровенщине и 28 850 уничтоженных кафиров: основное за 87 день войны

Только подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 23 мая, ограничение на передвижение и специальный режим светомаски будет действовать с 21:00 до 05:00,
  сообщил он.

Также Кириленко призвал всех без исключения соблюдать установленные правила. Ведь, по его словам, это вопрос личной и общественной безопасности.

Ситуация на Донбассе: последние новости

  • Донбасс продолжает страдать от российского врага. Ситуация сложна как в Донецкой, так и в Луганской области.
  • Враг в Донецкой области ведет активные боевые действия сразу на нескольких разных направлениях . В частности, в Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, а также Кураховском.
  • Так, в ночь на 21 мая российские военные нанесли авиаудары сразу по нескольким городам Донбасса . Речь идет о Соледаре, а также Бахмуте. К счастью, жертв в результате атаки нет.
  • Кроме того, россияне продолжают цинично обстреливать святыни. Сегодня обстреляли храм в селе Богородичное на Донетчине, где жили и покрывались примерно 100 служителей церкви – монахини, монахи и дети. Пострадавших нет.
  • Захватчики не прекращают и регулярно обстреливают мирные города Луганщины . Только за минувшие сутки они повредили по меньшей мере 44 жилых дома в разных населенных пунктах, а многие дома разрушены полностью.
  • По состоянию на последние недели, украинские военные контролируют около 10% Луганской области. Это нормально, ведь россияне буквально бросили все силы , чтобы захватить регион. Однако ВСУ пытаются изо всех сил сопротивляться врагу и обороняются.
  • Россия создает в Луганской области гуманитарную катастрофу. Из - за обстрелов область полностью осталась без света . Также почти во всех населенных пунктах нет воды и газа. Восстановить газоснабжение, несмотря на регулярные российские обстрелы, удалось в Северодонецке Луганской области, но с электричеством и водой до сих пор проблемы.
  • К слову, в Северодонецке россияне обстреляли школу и еще раз – объединение "Азот".
  • В то же время из Луганщины продолжают эвакуировать мирных жителей . В частности, 20 мая удалось вывезти 38 человек.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 21 мая: смотрите видео

 

Автор: Марта Касіянчук