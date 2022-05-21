В Донецкой области комендантский час отныне будет начинаться в 21:00
Источник:телеграм Павла Кириленко
Ситуация в Донецкой области крайне неспокойная. Враг не оставляет попыток захватить всю территорию области, нанося постоянные удары.
В Донецкой области сменили время комендантского часа
Поэтому было принято решение сменить время комендантского часа – с понедельника он будет начинаться в 21:00, и продлится до 05:00 утра. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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Только подписал распоряжение об изменении времени комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 23 мая, ограничение на передвижение и специальный режим светомаски будет действовать с 21:00 до 05:00,
– сообщил он.
Также Кириленко призвал всех без исключения соблюдать установленные правила. Ведь, по его словам, это вопрос личной и общественной безопасности.
Ситуация на Донбассе: последние новости
- Донбасс продолжает страдать от российского врага. Ситуация сложна как в Донецкой, так и в Луганской области.
- Враг в Донецкой области ведет активные боевые действия сразу на нескольких разных направлениях . В частности, в Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, а также Кураховском.
- Так, в ночь на 21 мая российские военные нанесли авиаудары сразу по нескольким городам Донбасса . Речь идет о Соледаре, а также Бахмуте. К счастью, жертв в результате атаки нет.
- Кроме того, россияне продолжают цинично обстреливать святыни. Сегодня обстреляли храм в селе Богородичное на Донетчине, где жили и покрывались примерно 100 служителей церкви – монахини, монахи и дети. Пострадавших нет.
- Захватчики не прекращают и регулярно обстреливают мирные города Луганщины . Только за минувшие сутки они повредили по меньшей мере 44 жилых дома в разных населенных пунктах, а многие дома разрушены полностью.
- По состоянию на последние недели, украинские военные контролируют около 10% Луганской области. Это нормально, ведь россияне буквально бросили все силы , чтобы захватить регион. Однако ВСУ пытаются изо всех сил сопротивляться врагу и обороняются.
- Россия создает в Луганской области гуманитарную катастрофу. Из - за обстрелов область полностью осталась без света . Также почти во всех населенных пунктах нет воды и газа. Восстановить газоснабжение, несмотря на регулярные российские обстрелы, удалось в Северодонецке Луганской области, но с электричеством и водой до сих пор проблемы.
- К слову, в Северодонецке россияне обстреляли школу и еще раз – объединение "Азот".
- В то же время из Луганщины продолжают эвакуировать мирных жителей . В частности, 20 мая удалось вывезти 38 человек.
Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 21 мая: смотрите видео