В Донецкой области похоронили 14-летних близнецов Аню и Юлю, которых убила российская ракета в Краматорске

Россия своим обстрелом по пиццерии в Краматорске 27 июня убила 12 человек, среди них были 14-летние сестры. С детьми 30 июня простились на родной Донетчине.

Девочки были сестрами-близняшками. Перед похоронами СМИ писали, что мать Ани и Юли искала для них свадебные платья, чтобы похоронить.

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В Донецкой области попрощались с сестрами-близняшками, которых убила Россия

Состоялась общая панихида за 14-летними сестрами, погибшими во время ракетного обстрела во вторник (27 июня – 24 Канал) в Краматорске,

– написали иностранные журналисты.

Попрощались с Юлией и Анной Аксенченко на родной Донетчине. Иностранное издание отметило, что девочек по традиции одели в свадебные платья.

В Краматорске простились с детьми, которых убила Россия / Фото Sky News и Яна Грарупа

Датский фотожурналист Ян Граруп написал, что мать девочек Ольга Аксенченко – врач-хирург, работающая в Краматорской больнице. С детьми попрощались в Доброполье, куда семья переехала после полномасштабного вторжения России.

Но в этот день (27 июня – 24 Канал) они вместе с папой приехали в город навестить маму в больнице – перед отъездом они решили пойти поесть пиццы, а затем вернуться домой. Они никогда не вернулись…

– рассказал журналист.

Отец девочек в больнице. 14-летние близнецы были единственными детьми в семье.

Россия убила в Краматорске 12 человек

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным погибших девочек.

Россия вечером 27 июня цинично и коварно ударила по пиццерии в центре Краматорска, где находились мирные жители. К несчастью, россияне убили 12 человек. Среди них трое детей – 17-летняя девушка и 14-летние сестры-близнецы.

По данным ГСЧС, еще 60 человек получили ранения. В частности, 8-месячная девочка Мия – у младенца множественные колото-резаные раны головы, линейный перелом височной кости.