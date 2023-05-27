Украинское небо становится все более защищенным: посол в Германии анонсировал новые поставки ПВО IRIS-T

Германия на днях объявила о крупнейшем пакете военной помощи с начала полномасштабной войны России в Украине. Его сумма составляет 2,7 миллиарда евро.

Среди прочего помощь будет включать 4 системы ПВО IRIS-T SLM и мобильные ЗРК IRIS-T SLS. Посол Украины в Германии Алексей Макеев уже 27 мая рассказал о новых подписанных контрактах.

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Что известно о новых установках IRIS-T для Украины

Дальнейшие контракты подписаны сегодня (27 мая – 24 Канал) в Юберлингене на Боденском озере,

– рассказал посол.

Следует отметить, что Германия объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины 14 мая. Он включает в себя артиллерию, противовоздушную оборону, боевые бронированные машины и военно-инженерные средства. Впоследствии Берлин рассказал, что на эти деньги Вооруженные Силы Украины получат:

1 радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D;

2 бронированных мостоукладчика BIBER;

3 мобильные системы разминирования;

54 беспилотника-разведчика Vector;

8 антидронных систем;

6 машины для пограничников;

1 частотный глушитель;

2 грузовика с системой сменного кузова с 20 платформами;

ориентировочно 10 грузовиков и прицепов;

8 грузовиков, микроавтобусов и внедорожников;

34 пикапа;

8 грузовиков Zetros;

4 системы ПВО IRIS-T SLM и ракеты к ним;

12 мобильных IRIS-T SLS и ракеты к ним;

15 зенитных установок Gepard;

артиллерийские снаряды 155-мм;

5 мостов для мостоукладывающей техники BIBER.

Более того, в Украину передадут также автоцистерны, портативные системы освещения, пулеметы, гранатометы и скорие.

Сколько IRIS-T есть в Украине: коротко