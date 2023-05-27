Украинское небо становится все более защищенным: посол в Германии анонсировал новые поставки ПВО IRIS-T
Источник:Алексей Макеев
Германия на днях объявила о крупнейшем пакете военной помощи с начала полномасштабной войны России в Украине. Его сумма составляет 2,7 миллиарда евро.
Среди прочего помощь будет включать 4 системы ПВО IRIS-T SLM и мобильные ЗРК IRIS-T SLS. Посол Украины в Германии Алексей Макеев уже 27 мая рассказал о новых подписанных контрактах.
Смотрите также Очень мощное дальнобойное оружие: на что способны ракеты Taurus, которые может предоставить Германия
Что известно о новых установках IRIS-T для Украины
Дальнейшие контракты подписаны сегодня (27 мая – 24 Канал) в Юберлингене на Боденском озере,
– рассказал посол.
Следует отметить, что Германия объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины 14 мая. Он включает в себя артиллерию, противовоздушную оборону, боевые бронированные машины и военно-инженерные средства. Впоследствии Берлин рассказал, что на эти деньги Вооруженные Силы Украины получат:
- 1 радиолокационную станцию воздушного наблюдения TRML-4D;
- 2 бронированных мостоукладчика BIBER;
- 3 мобильные системы разминирования;
- 54 беспилотника-разведчика Vector;
- 8 антидронных систем;
- 6 машины для пограничников;
- 1 частотный глушитель;
- 2 грузовика с системой сменного кузова с 20 платформами;
- ориентировочно 10 грузовиков и прицепов;
- 8 грузовиков, микроавтобусов и внедорожников;
- 34 пикапа;
- 8 грузовиков Zetros;
- 4 системы ПВО IRIS-T SLM и ракеты к ним;
- 12 мобильных IRIS-T SLS и ракеты к ним;
- 15 зенитных установок Gepard;
- артиллерийские снаряды 155-мм;
- 5 мостов для мостоукладывающей техники BIBER.
Более того, в Украину передадут также автоцистерны, портативные системы освещения, пулеметы, гранатометы и скорие.
Сколько IRIS-T есть в Украине: коротко
- Системы противовоздушной обороны IRIS-T Украина получает от Германии. Берлин в июне 2022 года заявил, что передаст одну систему. Впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Киеву предоставят еще 3 дополнительных системы IRIS-T.
- По состоянию на 27 мая 2023 года известно, что Германия уже передала Украине две установки IRIS-T. Первую Вооруженные Силы Украины получили в октябре 2022 года.
- Вторая система ПВО IRIS-T прибыла к нам в апреле 2023 года. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал, что установка IRIS-T повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами. Подробнее о характеристиках этой техники – читайте по ссылке.