В Волгограде в голове скульптуры "Родина-мать" нашли тело ректора московской академии

В Волгограде во время экскурсии в монументе "Родина-мать" умер ректор Московской государственной академии физической культуры. Он вместе с другими посетителями залез в голову статуи.

Ему оказывали первую помощь, но он умер еще до приезда медиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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В Волгограде умер мужчина в монументе "Родина-мать"

Ректор Московской государственной академии физической культуры, 68-летний Николай Чесноков умер на территории мемориального комплекса Мамаев курган в Волгограде.

Он залез по лестнице наверх монумента "Родина-мать зовет", когда ему стало плохо.

Другие посетители пытались оказать ему первую помощь и вызвали скорую, но мужчина умер до приезда медиков.

Телеграм-каналы отмечают, что экскурсия монументом, похоже была незаконной, ведь Чесноков не имел соответствующего пропуска.

Местный следственный комитет отметил, что смерть ректора не имеет криминального характера.

Напомним, Россия заявила об атаке почти 500 дронов за 2 суток, некоторые из которых летели на Москву, и все якобы были сбиты. Атаки дронов вызвали остановку работы аэропортов Москвы и других городов, а также повреждения, в частности в Туле, где изуродовано кровлю многоквартирного жилого дома.